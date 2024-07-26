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Задержанный по делу о взрыве в Москве рассказал о предложении убить офицера - РИА Новости, 26.07.2024
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08:49 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/serebrjakov-1962077005.html
Задержанный по делу о взрыве в Москве рассказал о предложении убить офицера
Задержанный по делу о взрыве в Москве рассказал о предложении убить офицера - РИА Новости, 26.07.2024
Задержанный по делу о взрыве в Москве рассказал о предложении убить офицера
Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что забирал компоненты взрывного устройства в Рузском районе Подмосковья, а куратор от РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:49
2024-07-26T08:49
происшествия
москва
россия
рузский район
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что забирал компоненты взрывного устройства в Рузском районе Подмосковья, а куратор от СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России. "Я забрал компоненты для сбора самодельного взрывной устройства в Рузском районе. Илья (куратор от СБУ, - ред.) предложил ликвидировать офицера", - сказал Серебряков в видеоролике. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию.
https://ria.ru/20240724/obvinenie-1961822886.html
москва
россия
рузский район
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Задержанный по делу о подрыве автомобиля о сотрудничестве со спецслужбами Украины
Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Серебряков рассказал, что куратор из СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство ему обещали от $10 до $20 тыс.
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происшествия, москва, россия, рузский район, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Россия, Рузский район, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Задержанный по делу о взрыве в Москве рассказал о предложении убить офицера

Задержанный за подрыв авто в Москве: куратор СБУ предложил убить офицера

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что забирал компоненты взрывного устройства в Рузском районе Подмосковья, а куратор от СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России.
«
"Я забрал компоненты для сбора самодельного взрывной устройства в Рузском районе. Илья (куратор от СБУ, - ред.) предложил ликвидировать офицера", - сказал Серебряков в видеоролике.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию.
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Подозреваемому в подрыве автомобиля в Москве заочно предъявили обвинение
24 июля, 21:08
 
ПроисшествияМоскваРоссияРузский районСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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