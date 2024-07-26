https://ria.ru/20240726/serebrjakov-1962077005.html

Задержанный по делу о взрыве в Москве рассказал о предложении убить офицера

Задержанный по делу о взрыве в Москве рассказал о предложении убить офицера - РИА Новости, 26.07.2024

Задержанный по делу о взрыве в Москве рассказал о предложении убить офицера

Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что забирал компоненты взрывного устройства в Рузском районе Подмосковья, а куратор от РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:49

2024-07-26T08:49

2024-07-26T08:49

происшествия

москва

россия

рузский район

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Евгений Серебряков рассказал, что забирал компоненты взрывного устройства в Рузском районе Подмосковья, а куратор от СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России. "Я забрал компоненты для сбора самодельного взрывной устройства в Рузском районе. Илья (куратор от СБУ, - ред.) предложил ликвидировать офицера", - сказал Серебряков в видеоролике. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиль. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день Серебрякова задержали в турецком Бодруме. Затем его доставили в Россию.

https://ria.ru/20240724/obvinenie-1961822886.html

москва

россия

рузский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанный по делу о подрыве автомобиля о сотрудничестве со спецслужбами Украины Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Серебряков рассказал, что куратор из СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство ему обещали от $10 до $20 тыс. 2024-07-26T08:49 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, рузский район, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы