https://ria.ru/20240726/serbiya-1962216143.html

Обвиняемый в массовом убийстве в Сербии не знает, что на него нашло

Обвиняемый в массовом убийстве в Сербии не знает, что на него нашло - РИА Новости, 26.07.2024

Обвиняемый в массовом убийстве в Сербии не знает, что на него нашло

Мужчина, обвиняемый в убийстве под Белградом девяти человек, в том числе двоих детей, не смог назвать в суде мотив преступления, его заявление приводит издание... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:56

2024-07-26T16:56

2024-07-26T16:56

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БЕЛГРАД, 26 июл – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве под Белградом девяти человек, в том числе двоих детей, не смог назвать в суде мотив преступления, его заявление приводит издание "Вечерне новости".В ночь на 5 мая 2023 года в селах под Белградом мужчина стрелял из автомата по людям из машины на ходу, на месте погибли восемь человек, 12 получили ранения. Девятая жертва скончалась 23 мая в больнице от тяжелых ранений. Подозреваемого 21-летнего Уроша Блажича задержали, позже были задержаны его родственники за незаконное хранение оружия и укрывательство. "Не знаю, что это на меня нашло, и (зачем - ред.) я это сделал", - сказал он на установочном заседании суда в Белграде. Его отец затем заявил о своей невиновности. Следующее заседание намечено на конец августа. Процесс перенесен из города Смедерево в столицу. Высшая прокуратура в городе Смедерево в октябре прошлого года выдвинула обвинение в отношении Блажича по статьям убийство с отягощающими обстоятельствами, незаконное хранение и ношение оружия, похищение и незаконное использование чужого автомобиля. Его отец Радиша Блажич обвиняется в незаконном хранении оружия, дома у него найдены несколько пистолетов и револьверов, две сотни патронов разного калибра, порох. У двух дядей Блажича также при обыске нашли незаконный арсенал. Все они находятся под арестом. По данным сербских СМИ, в своих показаниях после задержания Блажич утверждал, что был жертвой травли и насмешек земляков, так как дружески общался с участниками телевизионных реалити-шоу, а соседи, якобы завидовали ему и его семье. В Сербии 3 мая прошла годовщина еще одного массового убийства: в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. Власти Сербии после трагедии ужесточили законодательство в области владения оружием и его хранения.

https://ria.ru/20240715/politsija-1959896116.html

https://ria.ru/20240716/serbiya-1959902448.html

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