https://ria.ru/20240726/sbu-1962087147.html

Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ

Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ - РИА Новости, 26.07.2024

Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков заявил на допросе, что украинский куратор оплачивал его расходы при подготовке к подрыву машины в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:46

2024-07-26T09:46

2024-07-26T10:01

происшествия

москва

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

турция

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962078083_0:56:1668:994_1920x0_80_0_0_41c5b7795acd3ed1885cc8b4d6503f71.jpg

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков заявил на допросе, что украинский куратор оплачивал его расходы при подготовке к подрыву машины в Москве, следует из видео, опубликованного СК РФ."Я был задержан за производство и установку взрывного устройства, а также средства слежения", - сказал Серебряков.По его словам, деньги за это он получил от куратора с украинской стороны."Человек, с которым я виделся один раз (передал деньги – ред.). Я предполагаю, что он из Украины. Он платил, как бы, на расходы", - добавил обвиняемый.Серебряков также заявил, что в Турцию он улетел "с целью скрыться от правосудия", а потом планировал уехать на Украину.Он добавил, что паспорта другой страны или украинского документа у него не было, но их, по его словам, должны были ему передать некие люди в Турции.Ранее на видео ФСБ Серебряков заявил, что за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

https://ria.ru/20240726/avto-1962073974.html

https://ria.ru/20240416/agent-1940322585.html

москва

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), турция, украина