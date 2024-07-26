https://ria.ru/20240726/sbu-1962087147.html
Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ
Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ - РИА Новости, 26.07.2024
Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков заявил на допросе, что украинский куратор оплачивал его расходы при подготовке к подрыву машины в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:46
2024-07-26T09:46
2024-07-26T10:01
происшествия
москва
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
турция
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков заявил на допросе, что украинский куратор оплачивал его расходы при подготовке к подрыву машины в Москве, следует из видео, опубликованного СК РФ."Я был задержан за производство и установку взрывного устройства, а также средства слежения", - сказал Серебряков.По его словам, деньги за это он получил от куратора с украинской стороны."Человек, с которым я виделся один раз (передал деньги – ред.). Я предполагаю, что он из Украины. Он платил, как бы, на расходы", - добавил обвиняемый.Серебряков также заявил, что в Турцию он улетел "с целью скрыться от правосудия", а потом планировал уехать на Украину.Он добавил, что паспорта другой страны или украинского документа у него не было, но их, по его словам, должны были ему передать некие люди в Турции.Ранее на видео ФСБ Серебряков заявил, что за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
https://ria.ru/20240726/avto-1962073974.html
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происшествия, москва, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), турция, украина
Происшествия, Москва, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Турция, Украина
Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ
Обвиняемый в подрыве автомобиля заявил, что куратор оплачивал его расходы