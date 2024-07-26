Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 26.07.2024 (обновлено: 09:52 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/sbu-1962073223.html
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле - РИА Новости, 26.07.2024
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков рассказал, что совершил теракт по заданию сотрудника СБУ, с которым встречался в Стамбуле,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:07
2024-07-26T09:52
происшествия
москва
стамбул
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962075018_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3018438fc7aceaf79abf8cb85ec8ed25.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков рассказал, что совершил теракт по заданию сотрудника СБУ, с которым встречался в Стамбуле, следует из видео, опубликованного ФСБ."Я начал общение в неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле", — рассказал он.По словам Серебрякова, на связь с украинскими спецслужбами он вышел по собственной инициативе в феврале 2023 года. Затем он переписывался с куратором, и тот предложил ему ликвидировать российского офицера.Для этого Серебряков по инструкциям и под контролем куратора собрал самодельную бомбу, компоненты для которой забрал в Рузском районе Подмосковья. Бомбу он заложил под автомобиль.Задержанный признался, что за убийство российского офицера ему обещали украинский паспорт и вознаграждение в размере от десяти до двадцати тысяч долларов.Утром 24 июля во дворе дома на Синявинской улице взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле". Ранения получили два человека — муж и жена. Следователи возбудили уголовное дело, которое затем передали в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.Вскоре установили личность подозреваемого — 29-летнего Евгения Серебрякова. В тот же день его задержали в турецком Бодруме. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова. Сегодня рано утром его доставили в Москву.
москва
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержанный по делу о подрыве автомобиля о сотрудничестве со спецслужбами Украины
Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Серебряков рассказал, что куратор из СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство ему обещали от $10 до $20 тыс.
2024-07-26T08:07
true
PT1M08S
Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков на допросе
Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков после допроса будет помещен под стражу, сообщил СК. На допросе он рассказал, что украинский куратор платил ему "только на расходы".
2024-07-26T08:07
true
PT1M28S
Кадры доставки в Россию подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве
ФСБ показала видео доставки в Россию подозреваемого во взрыве авто в Москве.
2024-07-26T08:07
true
PT0M33S
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео. По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России.
2024-07-26T08:07
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962075018_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a98c95ed4b3794fcfc322eaf290d1579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, стамбул, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, видео
Происшествия, Москва, Стамбул, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков рассказал, что совершил теракт по заданию сотрудника СБУ, с которым встречался в Стамбуле, следует из видео, опубликованного ФСБ.
2024-07-26T08:07
true
PT1M08S
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле

Серебряков рассказал, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков рассказал, что совершил теракт по заданию сотрудника СБУ, с которым встречался в Стамбуле, следует из видео, опубликованного ФСБ.
"Я начал общение в неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле", — рассказал он.
По словам Серебрякова, на связь с украинскими спецслужбами он вышел по собственной инициативе в феврале 2023 года. Затем он переписывался с куратором, и тот предложил ему ликвидировать российского офицера.
Для этого Серебряков по инструкциям и под контролем куратора собрал самодельную бомбу, компоненты для которой забрал в Рузском районе Подмосковья. Бомбу он заложил под автомобиль.
Задержанный признался, что за убийство российского офицера ему обещали украинский паспорт и вознаграждение в размере от десяти до двадцати тысяч долларов.
Утром 24 июля во дворе дома на Синявинской улице взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле". Ранения получили два человека — муж и жена. Следователи возбудили уголовное дело, которое затем передали в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Вскоре установили личность подозреваемого — 29-летнего Евгения Серебрякова. В тот же день его задержали в турецком Бодруме. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова. Сегодня рано утром его доставили в Москву.
 
ПроисшествияМоскваСтамбулСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала