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Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле

Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле - РИА Новости, 26.07.2024

Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков рассказал, что совершил теракт по заданию сотрудника СБУ, с которым встречался в Стамбуле,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:07

2024-07-26T08:07

2024-07-26T09:52

происшествия

москва

стамбул

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков рассказал, что совершил теракт по заданию сотрудника СБУ, с которым встречался в Стамбуле, следует из видео, опубликованного ФСБ."Я начал общение в неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле", — рассказал он.По словам Серебрякова, на связь с украинскими спецслужбами он вышел по собственной инициативе в феврале 2023 года. Затем он переписывался с куратором, и тот предложил ему ликвидировать российского офицера.Для этого Серебряков по инструкциям и под контролем куратора собрал самодельную бомбу, компоненты для которой забрал в Рузском районе Подмосковья. Бомбу он заложил под автомобиль.Задержанный признался, что за убийство российского офицера ему обещали украинский паспорт и вознаграждение в размере от десяти до двадцати тысяч долларов.Утром 24 июля во дворе дома на Синявинской улице взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле". Ранения получили два человека — муж и жена. Следователи возбудили уголовное дело, которое затем передали в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.Вскоре установили личность подозреваемого — 29-летнего Евгения Серебрякова. В тот же день его задержали в турецком Бодруме. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова. Сегодня рано утром его доставили в Москву.

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Задержанный по делу о подрыве автомобиля о сотрудничестве со спецслужбами Украины Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Серебряков рассказал, что куратор из СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство ему обещали от $10 до $20 тыс. 2024-07-26T08:07 true PT1M08S

Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков на допросе Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков после допроса будет помещен под стражу, сообщил СК. На допросе он рассказал, что украинский куратор платил ему "только на расходы". 2024-07-26T08:07 true PT1M28S

Кадры доставки в Россию подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве ФСБ показала видео доставки в Россию подозреваемого во взрыве авто в Москве. 2024-07-26T08:07 true PT0M33S

Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео. По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России. 2024-07-26T08:07 true PT0M10S

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