https://ria.ru/20240726/saraevo-1962153142.html

Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник

Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник - РИА Новости, 26.07.2024

Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник

Несмотря на законодательный запрет на поставки производимых в стране вооружений в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию ВТС с Киевом,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:40

2024-07-26T13:40

2024-07-26T13:40

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Несмотря на законодательный запрет на поставки производимых в стране вооружений в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию ВТС с Киевом, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Несмотря на прямой законодательный запрет на поставки производимых в Боснии и Герцеговине (БиГ) вооружений и военной техники в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию военно-технического сотрудничества с Киевом", - рассказал источник."Ключевую роль в этом играет министр обороны БиГ Зукан Хелез, по указанию которого организуются поездки украинских эмиссаров на предприятия ВПК в Федерации БиГ для согласования параметров сотрудничества", - добавил он. По словам собеседника агентства, "недавно Боснию и Герцеговину посетил представитель киевского режима Виктор Круглов, который провел переговоры об установлении взаимодействия с руководством фирмы GUMA-cod.o.o (г. Бугойно), занимающейся в том числе производством взрывателей для артиллерийских и минометных снарядов". "Он также выражал интерес к сотрудничеству с компаниями Unis Pretis d.d. (г. Вогошча) и Binas d.d. (г. Бугойно)", - заключил источник.

https://ria.ru/20240602/bosniya-1949964384.html

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в мире, сараево, киев, босния