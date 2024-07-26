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Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник - РИА Новости, 26.07.2024
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13:40 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/saraevo-1962153142.html
Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник
Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник - РИА Новости, 26.07.2024
Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник
Несмотря на законодательный запрет на поставки производимых в стране вооружений в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию ВТС с Киевом,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:40
2024-07-26T13:40
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Несмотря на законодательный запрет на поставки производимых в стране вооружений в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию ВТС с Киевом, сообщил РИА Новости осведомленный источник. &quot;Несмотря на прямой законодательный запрет на поставки производимых в Боснии и Герцеговине (БиГ) вооружений и военной техники в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию военно-технического сотрудничества с Киевом&quot;, - рассказал источник."Ключевую роль в этом играет министр обороны БиГ Зукан Хелез, по указанию которого организуются поездки украинских эмиссаров на предприятия ВПК в Федерации БиГ для согласования параметров сотрудничества", - добавил он. По словам собеседника агентства, "недавно Боснию и Герцеговину посетил представитель киевского режима Виктор Круглов, который провел переговоры об установлении взаимодействия с руководством фирмы GUMA-cod.o.o (г. Бугойно), занимающейся в том числе производством взрывателей для артиллерийских и минометных снарядов". "Он также выражал интерес к сотрудничеству с компаниями Unis Pretis d.d. (г. Вогошча) и Binas d.d. (г. Бугойно)", - заключил источник.
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в мире, сараево, киев, босния
В мире, Сараево, Киев, Босния
Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник

Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, несмотря на запрет на поставку оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГород Сараево
Город Сараево - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Город Сараево. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Несмотря на законодательный запрет на поставки производимых в стране вооружений в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию ВТС с Киевом, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«

"Несмотря на прямой законодательный запрет на поставки производимых в Боснии и Герцеговине (БиГ) вооружений и военной техники в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию военно-технического сотрудничества с Киевом", - рассказал источник.

"Ключевую роль в этом играет министр обороны БиГ Зукан Хелез, по указанию которого организуются поездки украинских эмиссаров на предприятия ВПК в Федерации БиГ для согласования параметров сотрудничества", - добавил он. По словам собеседника агентства, "недавно Боснию и Герцеговину посетил представитель киевского режима Виктор Круглов, который провел переговоры об установлении взаимодействия с руководством фирмы GUMA-cod.o.o (г. Бугойно), занимающейся в том числе производством взрывателей для артиллерийских и минометных снарядов".
"Он также выражал интерес к сотрудничеству с компаниями Unis Pretis d.d. (г. Вогошча) и Binas d.d. (г. Бугойно)", - заключил источник.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Власти Боснии и Герцеговины перепродают оружие Киеву, заявил Додик
2 июня, 07:36
 
В миреСараевоКиевБосния
 
 
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