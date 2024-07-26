https://ria.ru/20240726/saraevo-1962153142.html
Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник
Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник - РИА Новости, 26.07.2024
Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник
Несмотря на законодательный запрет на поставки производимых в стране вооружений в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию ВТС с Киевом,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:40
2024-07-26T13:40
2024-07-26T13:40
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Несмотря на законодательный запрет на поставки производимых в стране вооружений в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию ВТС с Киевом, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Несмотря на прямой законодательный запрет на поставки производимых в Боснии и Герцеговине (БиГ) вооружений и военной техники в зоны конфликтов, Сараево ведет негласную работу по налаживанию военно-технического сотрудничества с Киевом", - рассказал источник."Ключевую роль в этом играет министр обороны БиГ Зукан Хелез, по указанию которого организуются поездки украинских эмиссаров на предприятия ВПК в Федерации БиГ для согласования параметров сотрудничества", - добавил он. По словам собеседника агентства, "недавно Боснию и Герцеговину посетил представитель киевского режима Виктор Круглов, который провел переговоры об установлении взаимодействия с руководством фирмы GUMA-cod.o.o (г. Бугойно), занимающейся в том числе производством взрывателей для артиллерийских и минометных снарядов". "Он также выражал интерес к сотрудничеству с компаниями Unis Pretis d.d. (г. Вогошча) и Binas d.d. (г. Бугойно)", - заключил источник.
https://ria.ru/20240602/bosniya-1949964384.html
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В мире, Сараево, Киев, Босния
Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, сообщил источник
Сараево негласно налаживает ВТС с Киевом, несмотря на запрет на поставку оружия