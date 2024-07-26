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РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезд на юг - РИА Новости, 26.07.2024
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07:07 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/rzhd-1962070169.html
РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезд на юг
РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезд на юг - РИА Новости, 26.07.2024
РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезд на юг
РЖД сделали опцию пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг при отсутствии билетов на полный маршрут, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:07
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. РЖД сделали опцию пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг при отсутствии билетов на полный маршрут, сообщили РИА Новости в компании. "Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания", - сообщили в РЖД. Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут - чтобы пассажир успел перейти на новое место - по составу или вдоль него по платформе. Например, если на полный маршрут в поезде №104 Москва – Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва – Ростов на месте 77 в купейном вагоне №3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ №8. "Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением "Пересадка внутри поезда". При оформлении такой поездки пассажир получит несколько билетов - отдельных для каждого места. Каждый сегмент поездки требует отдельной регистрации у проводников", - поясняют РЖД. Сервис будет запускаться поэтапно. "Учитывая высокий летний спрос на билеты на южном направлении, на первом этапе работы он будет доступен на маршрутах: Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа, Москва – Новороссийск", - перечисляют РЖД.
https://realty.ria.ru/20240718/rzhd-1960480038.html
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ржд, москва, адлер, ростов
РЖД, Москва, Адлер, Ростов
РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезд на юг

РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезд на юг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. РЖД сделали опцию пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг при отсутствии билетов на полный маршрут, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания", - сообщили в РЖД.
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Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут - чтобы пассажир успел перейти на новое место - по составу или вдоль него по платформе.
Например, если на полный маршрут в поезде №104 МоскваАдлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва – Ростов на месте 77 в купейном вагоне №3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ №8.
"Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением "Пересадка внутри поезда". При оформлении такой поездки пассажир получит несколько билетов - отдельных для каждого места. Каждый сегмент поездки требует отдельной регистрации у проводников", - поясняют РЖД.
Сервис будет запускаться поэтапно. "Учитывая высокий летний спрос на билеты на южном направлении, на первом этапе работы он будет доступен на маршрутах: Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа, Москва – Новороссийск", - перечисляют РЖД.
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