https://ria.ru/20240726/rzhd-1962070169.html

РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезд на юг

РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезд на юг - РИА Новости, 26.07.2024

РЖД сделали новую опцию для онлайн-покупки билетов на поезд на юг

РЖД сделали опцию пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг при отсутствии билетов на полный маршрут, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T07:07

2024-07-26T07:07

2024-07-26T07:07

ржд

москва

адлер

ростов

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. РЖД сделали опцию пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг при отсутствии билетов на полный маршрут, сообщили РИА Новости в компании. "Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. При этом система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания", - сообщили в РЖД. Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут - чтобы пассажир успел перейти на новое место - по составу или вдоль него по платформе. Например, если на полный маршрут в поезде №104 Москва – Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва – Ростов на месте 77 в купейном вагоне №3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ №8. "Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением "Пересадка внутри поезда". При оформлении такой поездки пассажир получит несколько билетов - отдельных для каждого места. Каждый сегмент поездки требует отдельной регистрации у проводников", - поясняют РЖД. Сервис будет запускаться поэтапно. "Учитывая высокий летний спрос на билеты на южном направлении, на первом этапе работы он будет доступен на маршрутах: Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа, Москва – Новороссийск", - перечисляют РЖД.

https://realty.ria.ru/20240718/rzhd-1960480038.html

https://ria.ru/20240709/rzhd-1958389749.html

москва

адлер

ростов

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ржд, москва, адлер, ростов