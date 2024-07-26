Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 26.07.2024 (обновлено: 10:05 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/rozhdaemost-1962084394.html
В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости
В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости - РИА Новости, 26.07.2024
В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости
Низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации, многодетные матери являются героями страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:33
2024-07-26T10:05
россия
общество
дмитрий песков
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961287814_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_572720ffa14c13d9f5d5f205f6a708ed.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации, многодетные матери являются героями страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент его выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа"."Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, он у нас сейчас находится на страшно низком уровне - 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией. Но это катастрофически для будущего нации, катастрофически мало", - заявил Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что в этом смысле "любая многодетная мать - это герой, героиня"."Поэтому вам в пояс кланяюсь за то, что вы свою программу минимум уже выполнили. И призываю других обращать внимание на таких героев среди нас", - обратился он к одной из участниц встречи - многодетной маме.
https://ria.ru/20240620/mintrud-1954152270.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961287814_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bccc8a9d38eafbec5cd27dc0d1ee7aa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, дмитрий песков, япония
Россия, Общество, Дмитрий Песков, Япония
В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости

Песков: низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации

© iStock.com / AsiaVisionБеременная девушка держит снимок УЗИ
Беременная девушка держит снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© iStock.com / AsiaVision
Беременная девушка держит снимок УЗИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации, многодетные матери являются героями страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент его выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".
"Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, он у нас сейчас находится на страшно низком уровне - 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией. Но это катастрофически для будущего нации, катастрофически мало", - заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что в этом смысле "любая многодетная мать - это герой, героиня".
"Поэтому вам в пояс кланяюсь за то, что вы свою программу минимум уже выполнили. И призываю других обращать внимание на таких героев среди нас", - обратился он к одной из участниц встречи - многодетной маме.
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Минтруде призвали стимулировать рождаемость первых детей
20 июня, 09:19
 
РоссияОбществоДмитрий ПесковЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала