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В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости
В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости - РИА Новости, 26.07.2024
В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости
Низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации, многодетные матери являются героями страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:33
2024-07-26T09:33
2024-07-26T10:05
россия
общество
дмитрий песков
япония
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации, многодетные матери являются героями страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент его выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа"."Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, он у нас сейчас находится на страшно низком уровне - 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией. Но это катастрофически для будущего нации, катастрофически мало", - заявил Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что в этом смысле "любая многодетная мать - это герой, героиня"."Поэтому вам в пояс кланяюсь за то, что вы свою программу минимум уже выполнили. И призываю других обращать внимание на таких героев среди нас", - обратился он к одной из участниц встречи - многодетной маме.
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россия, общество, дмитрий песков, япония
Россия, Общество, Дмитрий Песков, Япония
В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости
Песков: низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации