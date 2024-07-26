https://ria.ru/20240726/rozhdaemost-1962084394.html

В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости

В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости - РИА Новости, 26.07.2024

В Кремле оценили последствия низкого уровня рождаемости

Низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации, многодетные матери являются героями страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:33

2024-07-26T09:33

2024-07-26T10:05

россия

общество

дмитрий песков

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961287814_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_572720ffa14c13d9f5d5f205f6a708ed.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации, многодетные матери являются героями страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент его выступления на встрече с участниками Фестиваля новых медиа публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа"."Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, он у нас сейчас находится на страшно низком уровне - 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией. Но это катастрофически для будущего нации, катастрофически мало", - заявил Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что в этом смысле "любая многодетная мать - это герой, героиня"."Поэтому вам в пояс кланяюсь за то, что вы свою программу минимум уже выполнили. И призываю других обращать внимание на таких героев среди нас", - обратился он к одной из участниц встречи - многодетной маме.

https://ria.ru/20240620/mintrud-1954152270.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, дмитрий песков, япония