https://ria.ru/20240726/rossiyane-1962066968.html
Доля трат россиян на домашнее питание снизилась до пятилетнего минимума
Доля трат россиян на домашнее питание снизилась до пятилетнего минимума - РИА Новости, 26.07.2024
Доля трат россиян на домашнее питание снизилась до пятилетнего минимума
Расходы россиян на домашнее питание по итогам прошлого года снизились до 33,2% от общих трат семей, что является минимальным значением с 2019 года, следует из... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:25
2024-07-26T05:25
2024-07-26T09:07
ненецкий автономный округ
магаданская область
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Расходы россиян на домашнее питание по итогам прошлого года снизились до 33,2% от общих трат семей, что является минимальным значением с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата. Так, в 2023 году доля расходов на питание дома в структуре трат одного члена российской семьи уменьшилась на 1,4 процентного пункта. Одновременно снизились траты и на алкоголь и табак - 2,4% против 3% годом ранее. Меньше всего тратят на домашнюю еду в Магаданской области - лишь 23,7%, а также в Москве (24,2%). В десятку регионов с самыми низкими расходами также вошли Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Карелия, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Больше всего на питание дома тратят жители Дагестана (55,3%), Ингушетии (54,3%) и Смоленской области (48,4%). "Траты на питание в целом являются существенной статьей расходов граждан и домохозяйств. Понятно, что у менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом. В этой связи там, где малообеспеченного населения много, эта доля должна быть выше, чем в регионах, где проживают граждане с более высокими доходами", - прокомментировал РИА Новости директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов. Второй крупнейшей статьей расходов является транспорт - на него стало уходить 15,3% от всех расходов против 14% годом ранее. Далее идут ЖКХ, где расходы, наоборот, снизились - до 10,1% с 10,6%. В пятерку также входят расходы на одежду и обувь (7,3%). Следом идут товары личного пользования (6,9%), мебель и бытовая техника (5,6%). В сфере развлечений больше всего трат идет на организацию отдыха, спортивных и культурных мероприятий - 5,2%, посещение гостиниц и ресторанов - 3,2%. На здравоохранение уходило 4% всех расходов, а на образование - 1,6%.
https://ria.ru/20240724/semi-1961608825.html
https://ria.ru/20240708/gosduma-1958116053.html
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ненецкий автономный округ, магаданская область, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Москва, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Доля трат россиян на домашнее питание снизилась до пятилетнего минимума
Россияне сократили траты на домашнее питание до минимума с 2019 года
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Расходы россиян на домашнее питание по итогам прошлого года снизились до 33,2% от общих трат семей, что является минимальным значением с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата.
Так, в 2023 году доля расходов на питание дома в структуре трат одного члена российской семьи уменьшилась на 1,4 процентного пункта. Одновременно снизились траты и на алкоголь и табак - 2,4% против 3% годом ранее.
Меньше всего тратят на домашнюю еду в Магаданской области
- лишь 23,7%, а также в Москве
(24,2%). В десятку регионов с самыми низкими расходами также вошли Ненецкий автономный округ
, Мурманская область
, Хабаровский край
, Ханты-Мансийский автономный округ
, Татарстан, Карелия, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Больше всего на питание дома тратят жители Дагестана (55,3%), Ингушетии (54,3%) и Смоленской области
(48,4%).
"Траты на питание в целом являются существенной статьей расходов граждан и домохозяйств. Понятно, что у менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом. В этой связи там, где малообеспеченного населения много, эта доля должна быть выше, чем в регионах, где проживают граждане с более высокими доходами", - прокомментировал РИА Новости директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов.
Второй крупнейшей статьей расходов является транспорт - на него стало уходить 15,3% от всех расходов против 14% годом ранее. Далее идут ЖКХ, где расходы, наоборот, снизились - до 10,1% с 10,6%. В пятерку также входят расходы на одежду и обувь (7,3%). Следом идут товары личного пользования (6,9%), мебель и бытовая техника (5,6%).
В сфере развлечений больше всего трат идет на организацию отдыха, спортивных и культурных мероприятий - 5,2%, посещение гостиниц и ресторанов - 3,2%. На здравоохранение уходило 4% всех расходов, а на образование - 1,6%.