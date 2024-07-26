https://ria.ru/20240726/rossiyane-1962066968.html

Доля трат россиян на домашнее питание снизилась до пятилетнего минимума

Доля трат россиян на домашнее питание снизилась до пятилетнего минимума - РИА Новости, 26.07.2024

Доля трат россиян на домашнее питание снизилась до пятилетнего минимума

Расходы россиян на домашнее питание по итогам прошлого года снизились до 33,2% от общих трат семей, что является минимальным значением с 2019 года, следует из... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T05:25

2024-07-26T05:25

2024-07-26T09:07

ненецкий автономный округ

магаданская область

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Расходы россиян на домашнее питание по итогам прошлого года снизились до 33,2% от общих трат семей, что является минимальным значением с 2019 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата. Так, в 2023 году доля расходов на питание дома в структуре трат одного члена российской семьи уменьшилась на 1,4 процентного пункта. Одновременно снизились траты и на алкоголь и табак - 2,4% против 3% годом ранее. Меньше всего тратят на домашнюю еду в Магаданской области - лишь 23,7%, а также в Москве (24,2%). В десятку регионов с самыми низкими расходами также вошли Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Карелия, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Больше всего на питание дома тратят жители Дагестана (55,3%), Ингушетии (54,3%) и Смоленской области (48,4%). "Траты на питание в целом являются существенной статьей расходов граждан и домохозяйств. Понятно, что у менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом. В этой связи там, где малообеспеченного населения много, эта доля должна быть выше, чем в регионах, где проживают граждане с более высокими доходами", - прокомментировал РИА Новости директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов. Второй крупнейшей статьей расходов является транспорт - на него стало уходить 15,3% от всех расходов против 14% годом ранее. Далее идут ЖКХ, где расходы, наоборот, снизились - до 10,1% с 10,6%. В пятерку также входят расходы на одежду и обувь (7,3%). Следом идут товары личного пользования (6,9%), мебель и бытовая техника (5,6%). В сфере развлечений больше всего трат идет на организацию отдыха, спортивных и культурных мероприятий - 5,2%, посещение гостиниц и ресторанов - 3,2%. На здравоохранение уходило 4% всех расходов, а на образование - 1,6%.

https://ria.ru/20240724/semi-1961608825.html

https://ria.ru/20240708/gosduma-1958116053.html

ненецкий автономный округ

магаданская область

москва

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ненецкий автономный округ, магаданская область, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)