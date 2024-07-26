https://ria.ru/20240726/rkn-1962214851.html

Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона

Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона - РИА Новости, 26.07.2024

Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона

Неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, рассказали РИА... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:51

2024-07-26T16:51

2024-07-26T16:52

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

общество

технологии

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре."Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой", - сообщили там.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей — до 70%.

https://ria.ru/20240726/rkn-1962214266.html

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2024

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф