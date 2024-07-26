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Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона - РИА Новости, 26.07.2024
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16:51 26.07.2024 (обновлено: 16:52 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/rkn-1962214851.html
Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона
Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона - РИА Новости, 26.07.2024
Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона
Неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, рассказали РИА... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:51
2024-07-26T16:52
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
общество
технологии
александр хинштейн
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре."Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой", - сообщили там.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей — до 70%.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube, Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона

РКН: меры против YouTube были приняты из-за нарушения закона c его стороны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой", - сообщили там.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей — до 70%.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В РКН рассказали, сколько российских каналов заблокировал YouTube
Вчера, 16:50
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeОбществоТехнологииАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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