https://ria.ru/20240726/rkn-1962214851.html
Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона
Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона - РИА Новости, 26.07.2024
Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона
Неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, рассказали РИА... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:51
2024-07-26T16:51
2024-07-26T16:52
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александр хинштейн
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре."Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой", - сообщили там.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей — до 70%.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube, Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Роскомнадзор обвинил YouTube в неуважении к россиянам и нарушении закона
РКН: меры против YouTube были приняты из-за нарушения закона c его стороны