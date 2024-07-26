https://ria.ru/20240726/rkn-1962214266.html
В РКН рассказали, сколько российских каналов заблокировал YouTube
В РКН рассказали, сколько российских каналов заблокировал YouTube - РИА Новости, 26.07.2024
В РКН рассказали, сколько российских каналов заблокировал YouTube
YouTube заблокировал 200 российских каналов, из них - в этом году, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:50
2024-07-26T16:50
2024-07-26T16:55
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
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александр хинштейн
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. YouTube заблокировал 200 российских каналов, из них - в этом году, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."В то же время количество блокировок YouTube российских каналов только растет. Начав с наших СМИ, журналистов, общественных деятелей, в этом году американцы стали теперь блокировать видео наших музыкантов. Причем не отдельные их произведения, а целиком, просто потому, что они популярны у россиян. Всего сейчас заблокировано более 200 наших каналов. Только в этом году - более 80", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что компания Google ушла из России два года назад, "предпочтя процедуру банкротства московского офиса" и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи."Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса, которое мы уже наблюдаем", - добавили в РКН.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей - до 70%.При этом "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ.
https://ria.ru/20240726/rkn-1962214851.html
https://ria.ru/20240725/youtube-1962015912.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, россия, александр хинштейн, дмитрий песков, технологии, общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube, Россия, Александр Хинштейн, Дмитрий Песков, Технологии, Общество
В РКН рассказали, сколько российских каналов заблокировал YouTube
РКН: YouTube заблокировал 200 российских каналов, из них 80 в этом году