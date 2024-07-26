https://ria.ru/20240726/rkn-1962214266.html

В РКН рассказали, сколько российских каналов заблокировал YouTube

В РКН рассказали, сколько российских каналов заблокировал YouTube - РИА Новости, 26.07.2024

В РКН рассказали, сколько российских каналов заблокировал YouTube

YouTube заблокировал 200 российских каналов, из них - в этом году, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:50

2024-07-26T16:50

2024-07-26T16:55

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

россия

александр хинштейн

дмитрий песков

технологии

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90706/27/907062726_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_df2475d7fd2e6f8f00bdd70dde1b7f0a.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. YouTube заблокировал 200 российских каналов, из них - в этом году, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."В то же время количество блокировок YouTube российских каналов только растет. Начав с наших СМИ, журналистов, общественных деятелей, в этом году американцы стали теперь блокировать видео наших музыкантов. Причем не отдельные их произведения, а целиком, просто потому, что они популярны у россиян. Всего сейчас заблокировано более 200 наших каналов. Только в этом году - более 80", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что компания Google ушла из России два года назад, "предпочтя процедуру банкротства московского офиса" и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи."Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса, которое мы уже наблюдаем", - добавили в РКН.Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей - до 70%.При этом "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ.

https://ria.ru/20240726/rkn-1962214851.html

https://ria.ru/20240725/youtube-1962015912.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, россия, александр хинштейн, дмитрий песков, технологии, общество