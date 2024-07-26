https://ria.ru/20240726/reaktor-1962229440.html
В Японии впервые запретили перезапуск блока АЭС из-за разлома земной коры
В Японии впервые запретили перезапуск блока АЭС из-за разлома земной коры - РИА Новости, 26.07.2024
В Японии впервые запретили перезапуск блока АЭС из-за разлома земной коры
Комитет по регулированию атомной энергии в результате обсуждения в пятницу впервые не признал возможным перезапуск второго реактора АЭС "Цуруга" в префектуре... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:43
2024-07-26T17:43
2024-07-26T17:43
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аэс "цуруга"
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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Комитет по регулированию атомной энергии в результате обсуждения в пятницу впервые не признал возможным перезапуск второго реактора АЭС "Цуруга" в префектуре Фукуи из-за того, что прямо под зданием находится разлом земной коры, сообщил телеканал NHK. Это первое подобное решение за все время существования управления с 2012 года. В результате обсуждения комитет пришел к выводу, что сложно отрицать вероятность того, что пролегающий прямо под вторым блоком разлом земной коры не проявит активность и не сдвинется в будущем. Комитет, который был учрежден в 2012 году с учетом трагедии АЭС "Фукусима-1", отвечает в числе прочего за оценку безопасности станций. За это время энергетические компании Японии подали в комитет заявки на возобновление работы 27 реакторов, 17 реакторов уже получили разрешения.
https://ria.ru/20240718/fukusima-1960495914.html
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в мире, фукуи (префектура), япония, аэс "цуруга"
Ядерные технологии, В мире, Фукуи (префектура), Япония, АЭС "Цуруга"
В Японии впервые запретили перезапуск блока АЭС из-за разлома земной коры
В Японии впервые не признали возможным перезапуск второго реактора АЭС "Цуруга"