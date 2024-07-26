https://ria.ru/20240726/rabota-1962250772.html

Более 92 тысяч рабочих мест создали на индустриальных площадках Подмосковья

Более 92 тысяч рабочих мест создали на индустриальных площадках Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2024

Более 92 тысяч рабочих мест создали на индустриальных площадках Подмосковья

Свыше 92 тысяч рабочих мест на предприятиях-резидентах созданы благодаря индустриальной инфраструктуре Московской области – ОЭЗ, индустриальным паркам и... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:59

2024-07-26T18:59

2024-07-26T18:59

новости подмосковья

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше 92 тысяч рабочих мест на предприятиях-резидентах созданы благодаря индустриальной инфраструктуре Московской области – ОЭЗ, индустриальным паркам и технопаркам, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Развитая промышленная инфраструктура – залог высокой инвестиционной активности в нашем регионе, где ежегодно запускаются порядка 450 новых предприятий. Инфраструктурные площадки Подмосковья, предполагающие не только готовую необходимую для развития предприятий инфраструктуру, но и налоговые льготы для резидентов ОЭЗ, стали местом работы для 2,3 тысячи компаний, которые уже сейчас создали более 92 тысяч рабочих мест", – рассказала зампредседателя области правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что это уже фактически созданные рабочие места. Кроме того, на этих площадках планируется создать еще более 66 тысяч новых рабочих мест. Зиновьева добавила, что общий объем инвестиций, вложенный предприятиями на территории инфраструктурных площадок Подмосковья, уже превысил 750 миллиардов рублей, а заявленные инвестиции составляют более 960 миллиардов рублей. В дальнейшем в Подмосковье планируется открыть новые индустриальные парки, так как интерес к таким площадкам продолжает расти и подталкивает дальнейшее развитие инфраструктуры.

https://ria.ru/20240530/proizvodstvo-1949484388.html

https://ria.ru/20240313/podmoskove-1932786039.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)