Более 92 тысяч рабочих мест создали на индустриальных площадках Подмосковья
Рабочий на производстве
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше 92 тысяч рабочих мест на предприятиях-резидентах созданы благодаря индустриальной инфраструктуре Московской области – ОЭЗ, индустриальным паркам и технопаркам, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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"Развитая промышленная инфраструктура – залог высокой инвестиционной активности в нашем регионе, где ежегодно запускаются порядка 450 новых предприятий. Инфраструктурные площадки Подмосковья, предполагающие не только готовую необходимую для развития предприятий инфраструктуру, но и налоговые льготы для резидентов ОЭЗ, стали местом работы для 2,3 тысячи компаний, которые уже сейчас создали более 92 тысяч рабочих мест", – рассказала зампредседателя области правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что это уже фактически созданные рабочие места. Кроме того, на этих площадках планируется создать еще более 66 тысяч новых рабочих мест.
Зиновьева добавила, что общий объем инвестиций, вложенный предприятиями на территории инфраструктурных площадок Подмосковья, уже превысил 750 миллиардов рублей, а заявленные инвестиции составляют более 960 миллиардов рублей.
В дальнейшем в Подмосковье планируется открыть новые индустриальные парки, так как интерес к таким площадкам продолжает расти и подталкивает дальнейшее развитие инфраструктуры.