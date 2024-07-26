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Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме - РИА Новости, 26.07.2024
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16:03 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/putin-1962199286.html
Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме
Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме - РИА Новости, 26.07.2024
Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу на Валааме продолжили общение в неформальной обстановке. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:03
2024-07-26T16:03
россия
белоруссия
валаам
владимир путин
александр лукашенко
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 26 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу на Валааме продолжили общение в неформальной обстановке. Президенты двух стран в четверг встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и присутствовали на службе, а затем долго общались один на один в закрытом формате. В пятницу общение лидеров продолжилось. Они вместе прогулялись и полюбовались видами Ладожского озера. "Красиво очень... Здесь, вы правильно сказали: "В раю живете", - отметил Путин в беседе с Лукашенко. Лидеры немного поговорили и о погодных условиях на острове. Президент РФ отметил, что до середины - конца мая здесь еще бывает холодно, на озере стоит лед. "Это холодно, но жить-то можно", - отреагировал президент Белоруссии. Путин согласился: "Конечно, ну здесь же не север". "Ну да, не на полюсе же", - добавил Лукашенко. Президенты в этот день также посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Пул первого", видно, что лидерам во время прогулки показали ель, которую когда-то здесь посадил сам Путин. Рядом с деревом расположили именную табличку с фамилией президента. Наместник монастыря владыка Панкратий, сопровождавший гостей, рассказал, что ель за это время сильно выросла. "О, видно-видно, кто посадил дерево", - отметил Лукашенко с улыбкой.
https://ria.ru/20240725/valaam-1961985715.html
https://ria.ru/20240726/putin-1962165393.html
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россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Валаам, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме

На Валааме Путин и Лукашенко посетили службу в храме и прошлись по берегу Ладоги

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 26 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу на Валааме продолжили общение в неформальной обстановке.
Президенты двух стран в четверг встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и присутствовали на службе, а затем долго общались один на один в закрытом формате.
В пятницу общение лидеров продолжилось. Они вместе прогулялись и полюбовались видами Ладожского озера.
"Красиво очень... Здесь, вы правильно сказали: "В раю живете", - отметил Путин в беседе с Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Лидеры немного поговорили и о погодных условиях на острове. Президент РФ отметил, что до середины - конца мая здесь еще бывает холодно, на озере стоит лед.
"Это холодно, но жить-то можно", - отреагировал президент Белоруссии.
Путин согласился: "Конечно, ну здесь же не север".
"Ну да, не на полюсе же", - добавил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Белоруссии раскрыли подробности беседы Путина и Лукашенко на Валааме
Вчера, 14:20
Президенты в этот день также посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый.
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Пул первого", видно, что лидерам во время прогулки показали ель, которую когда-то здесь посадил сам Путин. Рядом с деревом расположили именную табличку с фамилией президента. Наместник монастыря владыка Панкратий, сопровождавший гостей, рассказал, что ель за это время сильно выросла.
"О, видно-видно, кто посадил дерево", - отметил Лукашенко с улыбкой.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Храме смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин и Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери
25 июля, 14:53
 
РоссияБелоруссияВалаамВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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