https://ria.ru/20240726/putin-1962199286.html

Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме

Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме - РИА Новости, 26.07.2024

Стало известно, о чем Путин и Лукашенко беседовали на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу на Валааме продолжили общение в неформальной обстановке. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:03

2024-07-26T16:03

2024-07-26T16:03

россия

белоруссия

валаам

владимир путин

александр лукашенко

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 26 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу на Валааме продолжили общение в неформальной обстановке. Президенты двух стран в четверг встретились на Валааме, посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и присутствовали на службе, а затем долго общались один на один в закрытом формате. В пятницу общение лидеров продолжилось. Они вместе прогулялись и полюбовались видами Ладожского озера. "Красиво очень... Здесь, вы правильно сказали: "В раю живете", - отметил Путин в беседе с Лукашенко. Лидеры немного поговорили и о погодных условиях на острове. Президент РФ отметил, что до середины - конца мая здесь еще бывает холодно, на озере стоит лед. "Это холодно, но жить-то можно", - отреагировал президент Белоруссии. Путин согласился: "Конечно, ну здесь же не север". "Ну да, не на полюсе же", - добавил Лукашенко. Президенты в этот день также посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Пул первого", видно, что лидерам во время прогулки показали ель, которую когда-то здесь посадил сам Путин. Рядом с деревом расположили именную табличку с фамилией президента. Наместник монастыря владыка Панкратий, сопровождавший гостей, рассказал, что ель за это время сильно выросла. "О, видно-видно, кто посадил дерево", - отметил Лукашенко с улыбкой.

https://ria.ru/20240725/valaam-1961985715.html

https://ria.ru/20240726/putin-1962165393.html

https://ria.ru/20240725/peskov-1961953543.html

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россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко