https://ria.ru/20240726/putin-1962163986.html
Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин
Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2024
Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин хотел бы, чтобы возрождение Херсонеса стало для будущей России символом расцвета страны. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:16
2024-07-26T14:16
2024-07-26T14:16
россия
херсонес
владимир путин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин хотел бы, чтобы возрождение Херсонеса стало для будущей России символом расцвета страны. Об этом он заявил в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", анонс которого был опубликован на онлайн-платформе "Смотрим". "Символом расцвета России", - ответил Путин на вопрос о том, символом чего он хотел бы видеть Херсонес для будущей России. "Это один из самых древних городов нашей страны. Для нас это, прежде всего, связано с крещением князя Владимира, с последующим крещением всей Руси", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961466767.html
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Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин
Путин: возрождение Херсонеса станет символом расцвета России