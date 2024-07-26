https://ria.ru/20240726/putin-1962163986.html

Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин

Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2024

Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин хотел бы, чтобы возрождение Херсонеса стало для будущей России символом расцвета страны. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:16

2024-07-26T14:16

2024-07-26T14:16

россия

херсонес

владимир путин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин хотел бы, чтобы возрождение Херсонеса стало для будущей России символом расцвета страны. Об этом он заявил в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", анонс которого был опубликован на онлайн-платформе "Смотрим". "Символом расцвета России", - ответил Путин на вопрос о том, символом чего он хотел бы видеть Херсонес для будущей России. "Это один из самых древних городов нашей страны. Для нас это, прежде всего, связано с крещением князя Владимира, с последующим крещением всей Руси", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961466767.html

россия

херсонес

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россия, херсонес, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)