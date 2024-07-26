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Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2024
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14:16 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/putin-1962163986.html
Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин
Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2024
Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин хотел бы, чтобы возрождение Херсонеса стало для будущей России символом расцвета страны. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:16
2024-07-26T14:16
россия
херсонес
владимир путин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин хотел бы, чтобы возрождение Херсонеса стало для будущей России символом расцвета страны. Об этом он заявил в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", анонс которого был опубликован на онлайн-платформе "Смотрим". "Символом расцвета России", - ответил Путин на вопрос о том, символом чего он хотел бы видеть Херсонес для будущей России. "Это один из самых древних городов нашей страны. Для нас это, прежде всего, связано с крещением князя Владимира, с последующим крещением всей Руси", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961466767.html
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Россия, Херсонес, Владимир Путин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Херсонес станет символом расцвета России, заявил Путин

Путин: возрождение Херсонеса станет символом расцвета России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин хотел бы, чтобы возрождение Херсонеса стало для будущей России символом расцвета страны.
Об этом он заявил в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", анонс которого был опубликован на онлайн-платформе "Смотрим".
"Символом расцвета России", - ответил Путин на вопрос о том, символом чего он хотел бы видеть Херсонес для будущей России.
"Это один из самых древних городов нашей страны. Для нас это, прежде всего, связано с крещением князя Владимира, с последующим крещением всей Руси", - подчеркнул президент РФ.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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РоссияХерсонесВладимир ПутинВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
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