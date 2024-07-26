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Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме
Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме - РИА Новости, 26.07.2024
Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:17
2024-07-26T13:17
2024-07-26T13:17
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент продолжает находиться в республике Карелия на острове Валаам, где он находится вместе с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Они продолжают свое неформальное общение ", - сказал он. Главы государств в четверг посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
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белоруссия, валаам, россия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Белоруссия, Валаам, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме
Песков: Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент продолжает находиться в республике Карелия на острове Валаам, где он находится вместе с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Они продолжают свое неформальное общение ", - сказал он.
Главы государств в четверг посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.