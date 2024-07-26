https://ria.ru/20240726/putin-1962141115.html

Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме

Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме - РИА Новости, 26.07.2024

Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:17

2024-07-26T13:17

2024-07-26T13:17

белоруссия

валаам

россия

александр лукашенко

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент продолжает находиться в республике Карелия на острове Валаам, где он находится вместе с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Они продолжают свое неформальное общение ", - сказал он. Главы государств в четверг посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

https://radiosputnik.ru/20240725/asad-1962047238.html

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белоруссия, валаам, россия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков