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Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме - РИА Новости, 26.07.2024
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13:17 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/putin-1962141115.html
Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме
Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме - РИА Новости, 26.07.2024
Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:17
2024-07-26T13:17
белоруссия
валаам
россия
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент продолжает находиться в республике Карелия на острове Валаам, где он находится вместе с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Они продолжают свое неформальное общение ", - сказал он. Главы государств в четверг посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
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белоруссия, валаам, россия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков
Белоруссия, Валаам, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме

Песков: Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу продолжают неформальное общение на Валааме, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент продолжает находиться в республике Карелия на острове Валаам, где он находится вместе с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Они продолжают свое неформальное общение ", - сказал он.
Главы государств в четверг посетили Храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Путин и Лукашенко обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
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БелоруссияВалаамРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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