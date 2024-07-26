https://ria.ru/20240726/prozorov-1962067724.html

Экс-подполковник СБУ Прозоров восстановил здоровье после покушения

Экс-подполковник СБУ Прозоров восстановил здоровье после покушения - РИА Новости, 26.07.2024

Экс-подполковник СБУ Прозоров восстановил здоровье после покушения

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что полностью восстановил здоровье после покушения на него 12 апреля. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T05:51

2024-07-26T05:51

2024-07-26T05:51

василий прозоров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

toyota corolla

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россия

литва

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что полностью восстановил здоровье после покушения на него 12 апреля. "Отлично. Вообще все супер. Ну, шрамы остались, но это такое - мелочи", - заявил Прозоров, отвечая на вопрос, удалось ли полностью восстановить здоровье. На вопрос, поменял ли Прозоров образ жизни и стал ли осторожнее, он ответил, что "какие-то ограничения больше появились в связи с безопасностью". "Но работать продолжаем, это самое главное", - ответил он. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Кроме того, в Луганске был задержан гражданин Украины, выяснявший, где Прозоров паркует машину, сообщала ФСБ. По данным спецслужбы, задержанный для установления места парковки автомобиля Прозорова в июне 2023 года "осуществил видеонаблюдение за адресом его проживания", а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы в Россию использованных средств поражения.

https://ria.ru/20240726/prozorov-1962065084.html

https://ria.ru/20240413/prozorov-1939735657.html

москва

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василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla, москва, россия, литва