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Экс-подполковник СБУ Прозоров восстановил здоровье после покушения - РИА Новости, 26.07.2024
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05:51 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/prozorov-1962067724.html
Экс-подполковник СБУ Прозоров восстановил здоровье после покушения
Экс-подполковник СБУ Прозоров восстановил здоровье после покушения - РИА Новости, 26.07.2024
Экс-подполковник СБУ Прозоров восстановил здоровье после покушения
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что полностью восстановил здоровье после покушения на него 12 апреля. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T05:51
2024-07-26T05:51
василий прозоров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
toyota corolla
москва
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что полностью восстановил здоровье после покушения на него 12 апреля. "Отлично. Вообще все супер. Ну, шрамы остались, но это такое - мелочи", - заявил Прозоров, отвечая на вопрос, удалось ли полностью восстановить здоровье. На вопрос, поменял ли Прозоров образ жизни и стал ли осторожнее, он ответил, что "какие-то ограничения больше появились в связи с безопасностью". "Но работать продолжаем, это самое главное", - ответил он. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Кроме того, в Луганске был задержан гражданин Украины, выяснявший, где Прозоров паркует машину, сообщала ФСБ. По данным спецслужбы, задержанный для установления места парковки автомобиля Прозорова в июне 2023 года "осуществил видеонаблюдение за адресом его проживания", а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы в Россию использованных средств поражения.
https://ria.ru/20240726/prozorov-1962065084.html
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москва
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василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla, москва, россия, литва
Василий Прозоров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Toyota Corolla, Москва, Россия, Литва
Экс-подполковник СБУ Прозоров восстановил здоровье после покушения

Экс-офицер Прозоров сообщил, что полностью восстановил здоровье после покушения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Василий Прозоров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что полностью восстановил здоровье после покушения на него 12 апреля.
«
"Отлично. Вообще все супер. Ну, шрамы остались, но это такое - мелочи", - заявил Прозоров, отвечая на вопрос, удалось ли полностью восстановить здоровье.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Расследование покушения на экс-офицера СБУ Прозорова еще продолжается
04:39
На вопрос, поменял ли Прозоров образ жизни и стал ли осторожнее, он ответил, что "какие-то ограничения больше появились в связи с безопасностью". "Но работать продолжаем, это самое главное", - ответил он.
Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Кроме того, в Луганске был задержан гражданин Украины, выяснявший, где Прозоров паркует машину, сообщала ФСБ. По данным спецслужбы, задержанный для установления места парковки автомобиля Прозорова в июне 2023 года "осуществил видеонаблюдение за адресом его проживания", а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы в Россию использованных средств поражения.
Место взрыва автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Экс-офицер СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве
13 апреля, 01:53
 
Василий ПрозоровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Toyota CorollaМоскваРоссияЛитва
 
 
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