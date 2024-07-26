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Россиянам перечислили главные признаки прослушки на телефоне - РИА Новости, 26.07.2024
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03:03 26.07.2024 (обновлено: 09:15 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/proslushka-1962062199.html
Россиянам перечислили главные признаки прослушки на телефоне
Россиянам перечислили главные признаки прослушки на телефоне - РИА Новости, 26.07.2024
Россиянам перечислили главные признаки прослушки на телефоне
Признаками установленной прослушки на телефоне могут быть быстрое перегревание гаджета, шумы и эхо во время звонков, а также повышенное потребление мобильного... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T03:03
2024-07-26T09:15
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Признаками установленной прослушки на телефоне могут быть быстрое перегревание гаджета, шумы и эхо во время звонков, а также повышенное потребление мобильного трафика, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Проверка смартфона на наличие прослушки — важный шаг для обеспечения конфиденциальности и безопасности ваших данных и личной информации. В первую очередь я рекомендую обращать внимание на необычное поведение устройства. Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО. Эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам", — сказал он. Депутат также посоветовал проверить использование мобильных данных, так как шпионские программы часто передают собранную информацию через интернет, что приводит к повышенному потреблению мобильного трафика. "В настройках смартфона можно посмотреть статистику использования данных за последние месяцы. Если вы заметили резкое увеличение трафика, это может быть признаком активности шпионского ПО. Также стоит обратить внимание на то, какие приложения потребляют больше данных, чем обычно", — рассказал парламентарий.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Россиянам перечислили главные признаки прослушки на телефоне

Депутат Немкин назвал перегревание телефона, шумы и эхо признаками прослушки

© iStock.com / Liubomyr VoronaМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Признаками установленной прослушки на телефоне могут быть быстрое перегревание гаджета, шумы и эхо во время звонков, а также повышенное потребление мобильного трафика, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Проверка смартфона на наличие прослушки — важный шаг для обеспечения конфиденциальности и безопасности ваших данных и личной информации. В первую очередь я рекомендую обращать внимание на необычное поведение устройства. Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО. Эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам", — сказал он.
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Депутат также посоветовал проверить использование мобильных данных, так как шпионские программы часто передают собранную информацию через интернет, что приводит к повышенному потреблению мобильного трафика.
"В настройках смартфона можно посмотреть статистику использования данных за последние месяцы. Если вы заметили резкое увеличение трафика, это может быть признаком активности шпионского ПО. Также стоит обратить внимание на то, какие приложения потребляют больше данных, чем обычно", — рассказал парламентарий.
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