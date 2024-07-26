https://ria.ru/20240726/prigovor-1962289241.html

В Петербурге вынесли приговор водителю, сбившему пять человек

В Петербурге вынесли приговор водителю, сбившему пять человек - РИА Новости, 26.07.2024

В Петербурге вынесли приговор водителю, сбившему пять человек

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга на два года запретил управлять транспортными средствами Норкуле Содикову, который был за рулем автобуса, сбившего РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:46

2024-07-26T21:46

2024-07-26T21:46

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга на два года запретил управлять транспортными средствами Норкуле Содикову, который был за рулем автобуса, сбившего пять пешеходов на тротуаре, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ , ДТП произошло 24 января у дома 38 по улице Беринга. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №152, выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По данным городского комитета здравоохранения, в результате аварии пять человек получили травмы разной степени тяжести. Содиков, которого райсуд в январе отправил под арест, полностью признал свою вину. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей с запретом на право управления ТС (транспортными средствами – ред.) сроком на два года. С учетом содержания Содикова под стражей до судебного разбирательства, на основании части 5 статьи 72 УК РФ он освобожден от отбывания назначенного наказания в виде штрафа", – говорится в сообщении. Содиков немедленно освобожден из-под стражи в зале суда. Также Василестровский райсуд взыскал с компании-перевозчика "Домтрансавто" компенсацию морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму 3,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

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происшествия, санкт-петербург, россия