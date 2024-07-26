Рейтинг@Mail.ru
Защита Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 26.07.2024 (обновлено: 15:38 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/prigovor-1962188922.html
Защита Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС России
Защита Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 26.07.2024
Защита Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС России
Защита писателя и журналиста Михаила Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС РФ, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:36
2024-07-26T15:38
происшествия
россия
москва
михаил зыгарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825814070_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b71f759c828b8318fc8197272fe9c901.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защита писателя и журналиста Михаила Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС РФ, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в картотеке. Басманный суд Москвы во вторник заочно назначил Зыгарю* 8,5 года колонии. Журналисту вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье грозило до десяти лет лишения свободы. Басманный райсуд в апреле заочно арестовал Зыгаря с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации. Ранее МВД объявило его в розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825814070_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_ecdefb440b00bd7f2ccb8a2f2a094b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, михаил зыгарь
Происшествия, Россия, Москва, Михаил Зыгарь
Защита Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС России

Защита писателя Зыгаря обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Михаил Зыгарь*
Журналист Михаил Зыгарь* - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Журналист Михаил Зыгарь*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защита писателя и журналиста Михаила Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС РФ, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в картотеке.
Басманный суд Москвы во вторник заочно назначил Зыгарю* 8,5 года колонии. Журналисту вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье грозило до десяти лет лишения свободы.
Басманный райсуд в апреле заочно арестовал Зыгаря с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации.
Ранее МВД объявило его в розыск.
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Россия накажет предателей
20 марта, 08:00
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
ПроисшествияРоссияМоскваМихаил Зыгарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала