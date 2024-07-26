https://ria.ru/20240726/prigovor-1962188922.html

Защита Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС России

Защита Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 26.07.2024

Защита Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС России

Защита писателя и журналиста Михаила Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС РФ, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:36

2024-07-26T15:36

2024-07-26T15:38

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Защита писателя и журналиста Михаила Зыгаря* обжаловала его заочный приговор по делу о фейках о ВС РФ, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в картотеке. Басманный суд Москвы во вторник заочно назначил Зыгарю* 8,5 года колонии. Журналисту вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье грозило до десяти лет лишения свободы. Басманный райсуд в апреле заочно арестовал Зыгаря с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации. Ранее МВД объявило его в розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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происшествия, россия, москва, михаил зыгарь