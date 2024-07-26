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Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших при пожаре - РИА Новости, 26.07.2024
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23:10 26.07.2024 (обновлено: 23:24 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962296425.html
Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших при пожаре
Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших при пожаре - РИА Новости, 26.07.2024
Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших при пожаре
Один из пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске находится в тяжелом состоянии, два - в среднетяжелом, сообщил глава региона Алексей Русских. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T23:10
2024-07-26T23:24
происшествия
ульяновская область
ульяновск
пожар в доме в ульяновске
алексей русских
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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САМАРА, 27 июл — РИА Новости. Один из пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске находится в тяжелом состоянии, два - в среднетяжелом, сообщил глава региона Алексей Русских."Трое пострадавших находятся в наших больницах: один в тяжелом состоянии, двое - в средней степени тяжести", - написал Русских в своем Telegram-канале.Также глава региона отметил, что органы соцзащиты формируют контактные данные жильцов из пострадавших квартир. Русских поставил задачу оказать людям адресную поддержку, включая материальную.В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, ульяновская область, ульяновск, пожар в доме в ульяновске, алексей русских, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ульяновская область, Ульяновск, Пожар в доме в Ульяновске, Алексей Русских, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Глава Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших при пожаре

Русских: пострадавший при пожаре в Ульяновске находится в тяжелом состоянии

© МЧС России/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
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САМАРА, 27 июл — РИА Новости. Один из пострадавших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске находится в тяжелом состоянии, два - в среднетяжелом, сообщил глава региона Алексей Русских.
"Трое пострадавших находятся в наших больницах: один в тяжелом состоянии, двое - в средней степени тяжести", - написал Русских в своем Telegram-канале.
Также глава региона отметил, что органы соцзащиты формируют контактные данные жильцов из пострадавших квартир. Русских поставил задачу оказать людям адресную поддержку, включая материальную.
В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
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ПроисшествияУльяновская областьУльяновскПожар в доме в УльяновскеАлексей РусскихМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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