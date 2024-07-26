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После пожара в Ульяновске проверят конструкции дома
После пожара в Ульяновске проверят конструкции дома - РИА Новости, 26.07.2024
После пожара в Ульяновске проверят конструкции дома
Минстрой Ульяновской области проверит на безопасность конструкции многоквартирного дома в Ульяновске, в котором при пожаре погибли три человека, сообщил глава... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T23:09
2024-07-26T23:09
2024-07-26T23:19
происшествия
ульяновская область
ульяновск
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Минстрой Ульяновской области проверит на безопасность конструкции многоквартирного дома в Ульяновске, в котором при пожаре погибли три человека, сообщил глава региона Алексей Русских."Предстоит обследовать на безопасность конструкции дома, где произошло ЧП. Дал соответствующее поручение региональному минстрою. Работы необходимо начать с рассветом", - написал Русских в своем Telegram-канале.В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
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Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
2024-07-26T23:09
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происшествия, ульяновская область, ульяновск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Происшествия, Ульяновская область, Ульяновск, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
После пожара в Ульяновске проверят конструкции дома
Минстрой проверит на безопасность конструкции дома в Ульяновске после пожара