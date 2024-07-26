Рейтинг@Mail.ru
После пожара в Ульяновске проверят конструкции дома - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 26.07.2024 (обновлено: 23:19 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962296300.html
После пожара в Ульяновске проверят конструкции дома
После пожара в Ульяновске проверят конструкции дома - РИА Новости, 26.07.2024
После пожара в Ульяновске проверят конструкции дома
Минстрой Ульяновской области проверит на безопасность конструкции многоквартирного дома в Ульяновске, в котором при пожаре погибли три человека, сообщил глава... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T23:09
2024-07-26T23:19
происшествия
ульяновская область
ульяновск
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962261885_0:0:734:413_1920x0_80_0_0_c663225ffed5358763700ba174c18932.jpg
САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Минстрой Ульяновской области проверит на безопасность конструкции многоквартирного дома в Ульяновске, в котором при пожаре погибли три человека, сообщил глава региона Алексей Русских."Предстоит обследовать на безопасность конструкции дома, где произошло ЧП. Дал соответствующее поручение региональному минстрою. Работы необходимо начать с рассветом", - написал Русских в своем Telegram-канале.В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
2024-07-26T23:09
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962261885_113:0:726:460_1920x0_80_0_0_5d3cc2b7f088242977a2a6c7f432d8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область, ульяновск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Происшествия, Ульяновская область, Ульяновск, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
После пожара в Ульяновске проверят конструкции дома

Минстрой проверит на безопасность конструкции дома в Ульяновске после пожара

© МЧС России/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Читать ria.ru в
САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Минстрой Ульяновской области проверит на безопасность конструкции многоквартирного дома в Ульяновске, в котором при пожаре погибли три человека, сообщил глава региона Алексей Русских.
"Предстоит обследовать на безопасность конструкции дома, где произошло ЧП. Дал соответствующее поручение региональному минстрою. Работы необходимо начать с рассветом", - написал Русских в своем Telegram-канале.
В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
 
ПроисшествияУльяновская областьУльяновскМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала