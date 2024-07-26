https://ria.ru/20240726/pozhar-1962296001.html

После пожара в Ульяновске 15 человек обратились за медпомощью

После пожара в Ульяновске 15 человек обратились за медпомощью - РИА Новости, 26.07.2024

После пожара в Ульяновске 15 человек обратились за медпомощью

За помощью медиков обратились 15 человек после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, они были отпущены домой, сообщили РИА Новости в минздраве Ульяновской РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T23:04

2024-07-26T23:04

2024-07-26T23:04

происшествия

ульяновская область

россия

ульяновск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в доме в ульяновске

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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. За помощью медиков обратились 15 человек после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, они были отпущены домой, сообщили РИА Новости в минздраве Ульяновской области. "Три человека погибли, три госпитализированы, 15 человек обращались за медпомощью, они были отпущены домой", - сказала собеседница агентства. В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ. По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

ульяновская область

россия

ульяновск

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Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске 2024-07-26T23:04 true PT0M14S

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происшествия, ульяновская область, россия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске