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После пожара в Ульяновске 15 человек обратились за медпомощью
После пожара в Ульяновске 15 человек обратились за медпомощью - РИА Новости, 26.07.2024
После пожара в Ульяновске 15 человек обратились за медпомощью
За помощью медиков обратились 15 человек после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, они были отпущены домой, сообщили РИА Новости в минздраве Ульяновской РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T23:04
2024-07-26T23:04
2024-07-26T23:04
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. За помощью медиков обратились 15 человек после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, они были отпущены домой, сообщили РИА Новости в минздраве Ульяновской области. "Три человека погибли, три госпитализированы, 15 человек обращались за медпомощью, они были отпущены домой", - сказала собеседница агентства. В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ. По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.
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Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
2024-07-26T23:04
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происшествия, ульяновская область, россия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Ульяновск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в доме в Ульяновске
После пожара в Ульяновске 15 человек обратились за медпомощью
Минздрав: после пожара в доме в Ульяновске 15 человек обратились за медпомощью
САМАРА, 26 июл - РИА Новости. За помощью медиков обратились 15 человек после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, они были отпущены домой, сообщили РИА Новости в минздраве Ульяновской области.
"Три человека погибли, три госпитализированы, 15 человек обращались за медпомощью, они были отпущены домой", - сказала собеседница агентства.
В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.