Рейтинг@Mail.ru
МЧС назвало предварительную причину пожара в доме в Ульяновске - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 26.07.2024 (обновлено: 22:38 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962293044.html
МЧС назвало предварительную причину пожара в доме в Ульяновске
МЧС назвало предварительную причину пожара в доме в Ульяновске - РИА Новости, 26.07.2024
МЧС назвало предварительную причину пожара в доме в Ульяновске
Причиной пожара в доме в Ульяновске, где погибли трое, по предварительным данным, стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T22:30
2024-07-26T22:38
происшествия
ульяновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в доме в ульяновске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962261929_0:0:728:410_1920x0_80_0_0_b818e9c5e85e4b604a2909bfeeb70b41.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Причиной пожара в доме в Ульяновске, где погибли трое, по предварительным данным, стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой, сообщает пресс-служба МЧС России.В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ."По предварительной информации, причина пожара - использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962261929_116:0:727:458_1920x0_80_0_0_ca6cfde31d357432c7299d824e65fdad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в доме в Ульяновске
МЧС назвало предварительную причину пожара в доме в Ульяновске

МЧС: причиной пожара в Ульяновске мог стать самодельный самогонный аппарат

© МЧС России/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Причиной пожара в доме в Ульяновске, где погибли трое, по предварительным данным, стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой, сообщает пресс-служба МЧС России.
В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
"По предварительной информации, причина пожара - использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой", - говорится в сообщении.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
 
ПроисшествияУльяновскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в доме в Ульяновске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала