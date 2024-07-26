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МЧС назвало предварительную причину пожара в доме в Ульяновске
МЧС назвало предварительную причину пожара в доме в Ульяновске - РИА Новости, 26.07.2024
МЧС назвало предварительную причину пожара в доме в Ульяновске
Причиной пожара в доме в Ульяновске, где погибли трое, по предварительным данным, стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T22:30
2024-07-26T22:30
2024-07-26T22:38
происшествия
ульяновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в доме в ульяновске
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Причиной пожара в доме в Ульяновске, где погибли трое, по предварительным данным, стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой, сообщает пресс-служба МЧС России.В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ."По предварительной информации, причина пожара - использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой", - говорится в сообщении.
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происшествия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в доме в Ульяновске
МЧС назвало предварительную причину пожара в доме в Ульяновске
МЧС: причиной пожара в Ульяновске мог стать самодельный самогонный аппарат