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В Ульяновске потушили пожар в многоквартирном доме
В Ульяновске потушили пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 26.07.2024
В Ульяновске потушили пожар в многоквартирном доме
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Ульяновске, в котором погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, сообщили... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:59
2024-07-26T21:59
2024-07-26T22:06
происшествия
россия
пожар в доме в ульяновске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Ульяновске, в котором погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Ульяновской области."22.46 (21.46 мск) - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в мэрии Ульяновска сообщили, в 18.12 мск в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил сигнал о пожаре и взрыве в доме на Корунковой, 2/19. По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на втором этаже.В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения.По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
2024-07-26T21:59
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происшествия, россия, пожар в доме в ульяновске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновск, ульяновская область
Происшествия, Россия, Пожар в доме в Ульяновске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ульяновск, Ульяновская область
В Ульяновске потушили пожар в многоквартирном доме
МЧС: в Ульяновске потушили пожар в многоэтажном доме, где погибли три человека