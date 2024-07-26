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В Ульяновске потушили пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 26.07.2024
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21:59 26.07.2024 (обновлено: 22:06 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962290784.html
В Ульяновске потушили пожар в многоквартирном доме
В Ульяновске потушили пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 26.07.2024
В Ульяновске потушили пожар в многоквартирном доме
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Ульяновске, в котором погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, сообщили... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:59
2024-07-26T22:06
происшествия
россия
пожар в доме в ульяновске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ульяновск
ульяновская область
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Ульяновске, в котором погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Ульяновской области."22.46 (21.46 мск) - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в мэрии Ульяновска сообщили, в 18.12 мск в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил сигнал о пожаре и взрыве в доме на Корунковой, 2/19. По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на втором этаже.В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения.По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
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Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
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происшествия, россия, пожар в доме в ульяновске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновск, ульяновская область
Происшествия, Россия, Пожар в доме в Ульяновске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ульяновск, Ульяновская область
В Ульяновске потушили пожар в многоквартирном доме

МЧС: в Ульяновске потушили пожар в многоэтажном доме, где погибли три человека

Пожар в многоквартирном доме в Ульяновске. Кадр видео очевидца
Пожар в многоквартирном доме в Ульяновске. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Пожар в многоквартирном доме в Ульяновске. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Ульяновске, в котором погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Ульяновской области.
"22.46 (21.46 мск) - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в мэрии Ульяновска сообщили, в 18.12 мск в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступил сигнал о пожаре и взрыве в доме на Корунковой, 2/19. По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на втором этаже.
В главном управлении МЧС России по Ульяновской области сообщали, что пожарные боролись с огнем в трех квартирах на третьем этаже. В результате происшествия погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, в больницу доставлены трое с ожогами и отравлением продуктами горения.
По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
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ПроисшествияРоссияПожар в доме в УльяновскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УльяновскУльяновская область
 
 
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