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После пожара в Ульяновске госпитализировали трех человек - РИА Новости, 26.07.2024
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21:17 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962285468.html
После пожара в Ульяновске госпитализировали трех человек
После пожара в Ульяновске госпитализировали трех человек - РИА Новости, 26.07.2024
После пожара в Ульяновске госпитализировали трех человек
Три человека с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, сообщил губернатор Ульяновской... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:17
2024-07-26T21:17
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
алексей русских
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Три человека с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. "Заслушал доклад руководителей минздрава и минсоцразвития. Количество погибших увеличилось до трех. Трое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в ЦГБ и центр специализированных видов помощи", - написал Русских. В пятницу ГУМЧС России по региону сообщило, что пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корунковой в Ульяновске. Позже глава региона отметил, что открытое горение ликвидировано. Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуированы, сообщали РИА Новости в мэрии города. В региональном СУСК России подтвердили, что около 18.30 мск в одной из квартир произошел пожар. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
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Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, алексей русских, пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область, Алексей Русских, Пожар в доме в Ульяновске
После пожара в Ульяновске госпитализировали трех человек

После пожара в Ульяновске трех человек госпитализировали с ожогами и отравлением

© МЧС России/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Три человека с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
"Заслушал доклад руководителей минздрава и минсоцразвития. Количество погибших увеличилось до трех. Трое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в ЦГБ и центр специализированных видов помощи", - написал Русских.
В пятницу ГУМЧС России по региону сообщило, что пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корунковой в Ульяновске. Позже глава региона отметил, что открытое горение ликвидировано.
Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуированы, сообщали РИА Новости в мэрии города. В региональном СУСК России подтвердили, что около 18.30 мск в одной из квартир произошел пожар. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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ПроисшествияРоссияУльяновскУльяновская областьАлексей РусскихПожар в доме в Ульяновске
 
 
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