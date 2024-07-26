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После пожара в Ульяновске госпитализировали трех человек
После пожара в Ульяновске госпитализировали трех человек - РИА Новости, 26.07.2024
После пожара в Ульяновске госпитализировали трех человек
Три человека с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, сообщил губернатор Ульяновской... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:17
2024-07-26T21:17
2024-07-26T21:17
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Три человека с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. "Заслушал доклад руководителей минздрава и минсоцразвития. Количество погибших увеличилось до трех. Трое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в ЦГБ и центр специализированных видов помощи", - написал Русских. В пятницу ГУМЧС России по региону сообщило, что пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корунковой в Ульяновске. Позже глава региона отметил, что открытое горение ликвидировано. Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуированы, сообщали РИА Новости в мэрии города. В региональном СУСК России подтвердили, что около 18.30 мск в одной из квартир произошел пожар. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.
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Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
2024-07-26T21:17
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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, алексей русских, пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область, Алексей Русских, Пожар в доме в Ульяновске
После пожара в Ульяновске госпитализировали трех человек
После пожара в Ульяновске трех человек госпитализировали с ожогами и отравлением
САМАРА, 26 июл - РИА Новости.
Три человека с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале
.
"Заслушал доклад руководителей минздрава и минсоцразвития. Количество погибших увеличилось до трех. Трое пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в ЦГБ и центр специализированных видов помощи", - написал Русских.
В пятницу ГУМЧС России по региону сообщило, что пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корунковой в Ульяновске. Позже глава региона отметил, что открытое горение ликвидировано.
Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуированы, сообщали РИА Новости в мэрии города. В региональном СУСК России подтвердили, что около 18.30 мск в одной из квартир произошел пожар. По факту гибели трех человек и уничтожения имущества жильцом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и по статье 168 УК РФ.