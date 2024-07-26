https://ria.ru/20240726/pozhar-1962272312.html

Из пожара в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек

Из пожара в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек - РИА Новости, 26.07.2024

Из пожара в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек

При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, погибли ребенок и две женщины, сообщает... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T20:29

2024-07-26T20:29

2024-07-26T20:50

происшествия

ульяновск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

пожар в доме в ульяновске

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, погибли ребенок и две женщины, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар вспыхнул в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, сообщили РИА Новости в мэрии города."Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По уточненной информации, погибли двухлетний ребенок и две женщины. Пострадали трое, их экстренно госпитализировали. Спасено 25 человек", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что звенья газодымозащитной службы спасали людей с помощью специальных устройств. Причина пожара устанавливается.

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