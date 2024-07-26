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Из пожара в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек - РИА Новости, 26.07.2024
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20:29 26.07.2024 (обновлено: 20:50 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962272312.html
Из пожара в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек
Из пожара в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек - РИА Новости, 26.07.2024
Из пожара в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек
При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, погибли ребенок и две женщины, сообщает... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:29
2024-07-26T20:50
происшествия
ульяновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
пожар в доме в ульяновске
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, погибли ребенок и две женщины, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар вспыхнул в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, сообщили РИА Новости в мэрии города."Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По уточненной информации, погибли двухлетний ребенок и две женщины. Пострадали трое, их экстренно госпитализировали. Спасено 25 человек", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что звенья газодымозащитной службы спасали людей с помощью специальных устройств. Причина пожара устанавливается.
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происшествия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Пожар в доме в Ульяновске
Из пожара в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек

Из пожара площадью 200 "квадратов" в ульяновской многоэтажке спасли 25 человек

© МЧС России/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске спасли 25 человек, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, погибли ребенок и две женщины, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар вспыхнул в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. По предварительным данным, взорвался газовый баллон, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По уточненной информации, погибли двухлетний ребенок и две женщины. Пострадали трое, их экстренно госпитализировали. Спасено 25 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что звенья газодымозащитной службы спасали людей с помощью специальных устройств. Причина пожара устанавливается.
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме
Вчера, 20:22
 
ПроисшествияУльяновскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПожар в доме в Ульяновске
 
 
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