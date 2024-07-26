https://ria.ru/20240726/pozhar-1962269720.html

В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме

В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме - РИА Новости, 26.07.2024

В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме

Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, где тушат три квартиры, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T20:22

2024-07-26T20:22

2024-07-26T20:50

происшествия

ульяновск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прокуратура ульяновской области

пожар в доме в ульяновске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962261885_0:0:734:413_1920x0_80_0_0_c663225ffed5358763700ba174c18932.jpg

САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, где тушат три квартиры, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуировано, сообщили РИА Новости в мэрии города. По данным МЧС России, при пожаре погиб двухлетний ребенок, пострадали трое взрослых. "Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска по факту произошедшего сегодня, 26 июля 2024 года, пожара в многоквартирном доме № 2/19 по улице Корунковой проводит проверку исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности", - сообщила прокуратура Ульяновской области. Надзорное ведомство организовало взаимодействие органов местного самоуправления и соцзащиты населения по вопросу оказания поддержки пострадавшим семьям.

https://ria.ru/20240726/pozhar-1962266777.html

https://ria.ru/20240726/pozhar-1962269467.html

ульяновск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прокуратура ульяновской области, пожар в доме в ульяновске