Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 26.07.2024 (обновлено: 20:50 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962269720.html
В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме
В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме - РИА Новости, 26.07.2024
В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме
Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, где тушат три квартиры, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:22
2024-07-26T20:50
происшествия
ульяновск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прокуратура ульяновской области
пожар в доме в ульяновске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962261885_0:0:734:413_1920x0_80_0_0_c663225ffed5358763700ba174c18932.jpg
САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, где тушат три квартиры, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуировано, сообщили РИА Новости в мэрии города. По данным МЧС России, при пожаре погиб двухлетний ребенок, пострадали трое взрослых. "Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска по факту произошедшего сегодня, 26 июля 2024 года, пожара в многоквартирном доме № 2/19 по улице Корунковой проводит проверку исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности", - сообщила прокуратура Ульяновской области. Надзорное ведомство организовало взаимодействие органов местного самоуправления и соцзащиты населения по вопросу оказания поддержки пострадавшим семьям.
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962266777.html
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962269467.html
ульяновск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962261885_113:0:726:460_1920x0_80_0_0_5d3cc2b7f088242977a2a6c7f432d8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прокуратура ульяновской области, пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прокуратура Ульяновской области, Пожар в доме в Ульяновске
В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме

Прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске

© МЧС России/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, где тушат три квартиры, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуировано, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В многоквартирном доме в Ульяновске ликвидировали открытое горение
Вчера, 20:03
По данным МЧС России, при пожаре погиб двухлетний ребенок, пострадали трое взрослых.
"Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска по факту произошедшего сегодня, 26 июля 2024 года, пожара в многоквартирном доме № 2/19 по улице Корунковой проводит проверку исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности", - сообщила прокуратура Ульяновской области.
Надзорное ведомство организовало взаимодействие органов местного самоуправления и соцзащиты населения по вопросу оказания поддержки пострадавшим семьям.
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
После пожара в доме в Ульяновске госпитализировали мужчину
Вчера, 20:17
 
ПроисшествияУльяновскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прокуратура Ульяновской областиПожар в доме в Ульяновске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала