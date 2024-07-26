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В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме
В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме - РИА Новости, 26.07.2024
В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме
Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, где тушат три квартиры, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:22
2024-07-26T20:22
2024-07-26T20:50
происшествия
ульяновск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прокуратура ульяновской области
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, где тушат три квартиры, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуировано, сообщили РИА Новости в мэрии города. По данным МЧС России, при пожаре погиб двухлетний ребенок, пострадали трое взрослых. "Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска по факту произошедшего сегодня, 26 июля 2024 года, пожара в многоквартирном доме № 2/19 по улице Корунковой проводит проверку исполнения жилищного законодательства и требований пожарной безопасности", - сообщила прокуратура Ульяновской области. Надзорное ведомство организовало взаимодействие органов местного самоуправления и соцзащиты населения по вопросу оказания поддержки пострадавшим семьям.
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962266777.html
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происшествия, ульяновск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прокуратура ульяновской области, пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прокуратура Ульяновской области, Пожар в доме в Ульяновске
В Ульяновске начали проверку из-за пожара в многоквартирном доме
Прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске