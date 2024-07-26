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После пожара в доме в Ульяновске госпитализировали мужчину
После пожара в доме в Ульяновске госпитализировали мужчину - РИА Новости, 26.07.2024
После пожара в доме в Ульяновске госпитализировали мужчину
Один мужчина госпитализирован с ожогами в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, вторая пострадавшая отказалась от госпитализации, сообщили... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:17
2024-07-26T20:17
2024-07-26T20:50
происшествия
ульяновск
ульяновская область
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Один мужчина госпитализирован с ожогами в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, вторая пострадавшая отказалась от госпитализации, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Ульяновской области."По оперативным данным минздрава, в результате происшествия погиб ребенок и женщина. Также пострадал мужчина 36 лет, он с ожогами госпитализирован в ЦГКБ, женщина 76 лет отказалась от госпитализации", - сообщили в региональном Минздраве.
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происшествия, ульяновск, ульяновская область, пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Пожар в доме в Ульяновске
После пожара в доме в Ульяновске госпитализировали мужчину
Минздрав: после пожара в доме в Ульяновске госпитализировали мужчину