https://ria.ru/20240726/pozhar-1962269467.html

После пожара в доме в Ульяновске госпитализировали мужчину

После пожара в доме в Ульяновске госпитализировали мужчину - РИА Новости, 26.07.2024

После пожара в доме в Ульяновске госпитализировали мужчину

Один мужчина госпитализирован с ожогами в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, вторая пострадавшая отказалась от госпитализации, сообщили... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T20:17

2024-07-26T20:17

2024-07-26T20:50

происшествия

ульяновск

ульяновская область

пожар в доме в ульяновске

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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Один мужчина госпитализирован с ожогами в больницу после пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, вторая пострадавшая отказалась от госпитализации, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Ульяновской области."По оперативным данным минздрава, в результате происшествия погиб ребенок и женщина. Также пострадал мужчина 36 лет, он с ожогами госпитализирован в ЦГКБ, женщина 76 лет отказалась от госпитализации", - сообщили в региональном Минздраве.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

ульяновск

ульяновская область

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