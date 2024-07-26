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В многоквартирном доме в Ульяновске ликвидировали открытое горение
В многоквартирном доме в Ульяновске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 26.07.2024
В многоквартирном доме в Ульяновске ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Ульяновске, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:03
2024-07-26T20:03
2024-07-26T20:50
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Ульяновске, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корункова в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуировано, сообщили РИА Новости в мэрии города.Ранее в МЧС России сообщили, что в результате пожара погиб двухлетний ребенок, трое взрослых пострадали. Губернатор Ульяновской области позже уточнил, что число погибших выросло до двух человек."Силами МЧС на месте ЧП ликвидировано открытое горение. Причины пожара выясняются. Нахожусь на связи с нашими оперативными службами", - написал Русских.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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Происшествия, Ульяновск, Алексей Русских, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ульяновская область, Россия, Пожар в доме в Ульяновске
В многоквартирном доме в Ульяновске ликвидировали открытое горение
Русских: в многоквартирном доме в Ульяновске ликвидировали открытое горение