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Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух - РИА Новости, 26.07.2024
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20:00 26.07.2024 (обновлено: 20:50 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962266095.html
Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух
Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух - РИА Новости, 26.07.2024
Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух
Количество погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске выросло до двух, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:00
2024-07-26T20:50
происшествия
ульяновск
россия
алексей русских
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Количество погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске выросло до двух, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже многоквартирного дома на улице Корунковой в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуировано, сообщили РИА Новости в мэрии города."По ЧП на улице Корунковой. По последней информации, двое погибших. С пострадавшими сейчас работают специалисты "скорой", - написал Русских.Глава региона добавил, что в гостинице "Волга" организован пункт временного размещения, сейчас специалисты соцзащиты выясняют, какая помощь необходима семьям из пострадавшего дома.
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происшествия, ульяновск, россия, алексей русских, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновск, Россия, Алексей Русских, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в доме в Ульяновске
Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух

Губернатор Русских: число погибших в горящем доме в Ульяновске возросло до двух

© МЧС России/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Количество погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске выросло до двух, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже многоквартирного дома на улице Корунковой в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуировано, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"По ЧП на улице Корунковой. По последней информации, двое погибших. С пострадавшими сейчас работают специалисты "скорой", - написал Русских.
Глава региона добавил, что в гостинице "Волга" организован пункт временного размещения, сейчас специалисты соцзащиты выясняют, какая помощь необходима семьям из пострадавшего дома.
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В многоквартирном доме в Ульяновске ликвидировали открытое горение
Вчера, 20:03
 
ПроисшествияУльяновскРоссияАлексей РусскихМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в доме в Ульяновске
 
 
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