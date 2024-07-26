https://ria.ru/20240726/pozhar-1962266095.html

Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух

Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух - РИА Новости, 26.07.2024

Число погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух

Количество погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске выросло до двух, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T20:00

2024-07-26T20:00

2024-07-26T20:50

происшествия

ульяновск

россия

алексей русских

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в доме в ульяновске

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САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Количество погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске выросло до двух, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.Пожарные ведут борьбу с огнем в трех квартирах на третьем этаже многоквартирного дома на улице Корунковой в Ульяновске, сообщило в пятницу главное управление МЧС России по Ульяновской области. Предварительно, взорвался газовый баллон, большинство людей из подъезда эвакуировано, сообщили РИА Новости в мэрии города."По ЧП на улице Корунковой. По последней информации, двое погибших. С пострадавшими сейчас работают специалисты "скорой", - написал Русских.Глава региона добавил, что в гостинице "Волга" организован пункт временного размещения, сейчас специалисты соцзащиты выясняют, какая помощь необходима семьям из пострадавшего дома.

https://ria.ru/20240726/pozhar-1962266777.html

ульяновск

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происшествия, ульяновск, россия, алексей русских, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске