Рейтинг@Mail.ru
В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 26.07.2024 (обновлено: 20:50 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962260598.html
В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие
В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие - РИА Новости, 26.07.2024
В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие
При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погибли два человека, сообщил губернатор области Алексей Русских в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:41
2024-07-26T20:50
происшествия
ульяновск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в доме в ульяновске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962264264_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49087f775cc55469747a2e66a668555d.jpg
САМАРА, 26 июл — РИА Новости. При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погибли два человека, сообщил губернатор области Алексей Русских в Telegram-канале."По последней информации, двое погибших. С пострадавшими сейчас работают специалисты скорой, — сказал он.Чуть ранее в пресс-службе МЧС заявили, что один из погибших при пожаре — двухлетний ребенок. По предварительной информации, еще трое взрослых пострадали.Инцидент произошел в пятницу вечером. На третьем этаже дома на улице Корунковой загорелись три квартиры. Жильцов эвакуировали. В гостинице "Волга" развернули пункт временного размещения.Как рассказали РИА Новости в мэрии Ульяновска, по неподтвержденным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.На месте ЧП задействовали 68 специалистов и 22 единицы техники. Сейчас открытое горение удалось ликвидировать.
https://ria.ru/20240724/animator-1961671256.html
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
ульяновск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
2024-07-26T19:41
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962264264_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b9becbc8a0a6813bb896ab0609e1855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в доме в Ульяновске
В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие

МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погибли 2 человека

Читать ria.ru в
САМАРА, 26 июл — РИА Новости. При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погибли два человека, сообщил губернатор области Алексей Русских в Telegram-канале.
"По последней информации, двое погибших. С пострадавшими сейчас работают специалисты скорой, — сказал он.
Задержанный аниматор квест-комнаты в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Аниматора квест-парка в Махачкале, где произошел пожар, арестовали
24 июля, 12:27
Чуть ранее в пресс-службе МЧС заявили, что один из погибших при пожаре — двухлетний ребенок. По предварительной информации, еще трое взрослых пострадали.
Инцидент произошел в пятницу вечером. На третьем этаже дома на улице Корунковой загорелись три квартиры. Жильцов эвакуировали. В гостинице "Волга" развернули пункт временного размещения.
Как рассказали РИА Новости в мэрии Ульяновска, по неподтвержденным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.
На месте ЧП задействовали 68 специалистов и 22 единицы техники. Сейчас открытое горение удалось ликвидировать.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
 
ПроисшествияУльяновскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в доме в Ульяновске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала