https://ria.ru/20240726/pozhar-1962260598.html

В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие

В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие - РИА Новости, 26.07.2024

В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие

При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погибли два человека, сообщил губернатор области Алексей Русских в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:41

2024-07-26T19:41

2024-07-26T20:50

происшествия

ульяновск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в доме в ульяновске

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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погибли два человека, сообщил губернатор области Алексей Русских в Telegram-канале."По последней информации, двое погибших. С пострадавшими сейчас работают специалисты скорой, — сказал он.Чуть ранее в пресс-службе МЧС заявили, что один из погибших при пожаре — двухлетний ребенок. По предварительной информации, еще трое взрослых пострадали.Инцидент произошел в пятницу вечером. На третьем этаже дома на улице Корунковой загорелись три квартиры. Жильцов эвакуировали. В гостинице "Волга" развернули пункт временного размещения.Как рассказали РИА Новости в мэрии Ульяновска, по неподтвержденным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.На месте ЧП задействовали 68 специалистов и 22 единицы техники. Сейчас открытое горение удалось ликвидировать.

https://ria.ru/20240724/animator-1961671256.html

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

ульяновск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске 2024-07-26T19:41 true PT0M14S

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происшествия, ульяновск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске