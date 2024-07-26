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В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие
В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие - РИА Новости, 26.07.2024
В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие
При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погибли два человека, сообщил губернатор области Алексей Русских в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:41
2024-07-26T19:41
2024-07-26T20:50
происшествия
ульяновск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погибли два человека, сообщил губернатор области Алексей Русских в Telegram-канале."По последней информации, двое погибших. С пострадавшими сейчас работают специалисты скорой, — сказал он.Чуть ранее в пресс-службе МЧС заявили, что один из погибших при пожаре — двухлетний ребенок. По предварительной информации, еще трое взрослых пострадали.Инцидент произошел в пятницу вечером. На третьем этаже дома на улице Корунковой загорелись три квартиры. Жильцов эвакуировали. В гостинице "Волга" развернули пункт временного размещения.Как рассказали РИА Новости в мэрии Ульяновска, по неподтвержденным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.На месте ЧП задействовали 68 специалистов и 22 единицы техники. Сейчас открытое горение удалось ликвидировать.
https://ria.ru/20240724/animator-1961671256.html
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Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске
2024-07-26T19:41
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происшествия, ульяновск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Ульяновск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в доме в Ульяновске
В многоэтажке в Ульяновске произошел пожар, есть погибшие
МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске погибли 2 человека