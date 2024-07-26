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Власти Ульяновска назвали возможную причину пожара в многоквартирном доме
Власти Ульяновска назвали возможную причину пожара в многоквартирном доме - РИА Новости, 26.07.2024
Власти Ульяновска назвали возможную причину пожара в многоквартирном доме
Предварительно, газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ульяновске, где горят три квартиры, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:29
2024-07-26T19:29
2024-07-26T20:50
происшествия
ульяновск
пожар в доме в ульяновске
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САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Предварительно, газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ульяновске, где горят три квартиры, сообщили РИА Новости в мэрии города."Там, по предварительным данным, взорвался газовый баллон", - сообщил собеседник агентства, комментируя пожар в доме на улице Корункова.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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Происшествия, Ульяновск, Пожар в доме в Ульяновске
Власти Ульяновска назвали возможную причину пожара в многоквартирном доме
Мэрия Ульяновска: причиной пожара в многоквартирном доме мог стать взрыв газа