https://ria.ru/20240726/pozhar-1962258383.html

Власти Ульяновска назвали возможную причину пожара в многоквартирном доме

Власти Ульяновска назвали возможную причину пожара в многоквартирном доме - РИА Новости, 26.07.2024

Власти Ульяновска назвали возможную причину пожара в многоквартирном доме

Предварительно, газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ульяновске, где горят три квартиры, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:29

2024-07-26T19:29

2024-07-26T20:50

происшествия

ульяновск

пожар в доме в ульяновске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962261252_0:17:768:449_1920x0_80_0_0_7347e2cad2db80d69a65a1cdb9e7acba.jpg

САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Предварительно, газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Ульяновске, где горят три квартиры, сообщили РИА Новости в мэрии города."Там, по предварительным данным, взорвался газовый баллон", - сообщил собеседник агентства, комментируя пожар в доме на улице Корункова.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, пожар в доме в ульяновске