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Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии - РИА Новости, 26.07.2024
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19:42 26.07.2024
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Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии
Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии - РИА Новости, 26.07.2024
Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии
Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в пятницу встречу с послом Франции в Москве Пьером Леви в связи с завершением его миссии в России, сообщили в российском РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:42
2024-07-26T19:42
франция
россия
москва
пьер леви
александр грушко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в пятницу встречу с послом Франции в Москве Пьером Леви в связи с завершением его миссии в России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Двадцать шестого июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви с протокольным визитом в связи с завершением его дипломатической миссии", - говорится в сообщении на сайте министерства. Леви занимал должность посла Франции в России с января 2020 года. До этого, с августа 2016 года по январь 2020 года он был главой дипломатической миссии Франции в Польше. Еще ранее Леви был главой дирекции по делам ЕС в МИД Франции, а с января 2010 года по июль 2013 работал послом Франции в Чехии.
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франция, россия, москва, пьер леви, александр грушко
Франция, Россия, Москва, Пьер Леви, Александр Грушко
Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии

Замглавы МИД провел встречу в связи с завершением миссии посла Франции в Москве

© Фото предоставлено посольством Франции в РФПьер Леви
Пьер Леви - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото предоставлено посольством Франции в РФ
Пьер Леви. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в пятницу встречу с послом Франции в Москве Пьером Леви в связи с завершением его миссии в России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Двадцать шестого июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви с протокольным визитом в связи с завершением его дипломатической миссии", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Леви занимал должность посла Франции в России с января 2020 года. До этого, с августа 2016 года по январь 2020 года он был главой дипломатической миссии Франции в Польше. Еще ранее Леви был главой дирекции по делам ЕС в МИД Франции, а с января 2010 года по июль 2013 работал послом Франции в Чехии.
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