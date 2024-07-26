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Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии

Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии - РИА Новости, 26.07.2024

Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии

Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в пятницу встречу с послом Франции в Москве Пьером Леви в связи с завершением его миссии в России, сообщили в российском РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:42

2024-07-26T19:42

2024-07-26T19:42

франция

россия

москва

пьер леви

александр грушко

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в пятницу встречу с послом Франции в Москве Пьером Леви в связи с завершением его миссии в России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Двадцать шестого июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви с протокольным визитом в связи с завершением его дипломатической миссии", - говорится в сообщении на сайте министерства. Леви занимал должность посла Франции в России с января 2020 года. До этого, с августа 2016 года по январь 2020 года он был главой дипломатической миссии Франции в Польше. Еще ранее Леви был главой дирекции по делам ЕС в МИД Франции, а с января 2010 года по июль 2013 работал послом Франции в Чехии.

https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944235497.html

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франция, россия, москва, пьер леви, александр грушко