https://ria.ru/20240726/posol-1962260750.html
Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии
Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии - РИА Новости, 26.07.2024
Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии
Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в пятницу встречу с послом Франции в Москве Пьером Леви в связи с завершением его миссии в России, сообщили в российском РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:42
2024-07-26T19:42
2024-07-26T19:42
франция
россия
москва
пьер леви
александр грушко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595097095_0:257:1400:1045_1920x0_80_0_0_ab55dca2e758be73138567e887e5468b.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в пятницу встречу с послом Франции в Москве Пьером Леви в связи с завершением его миссии в России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Двадцать шестого июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви с протокольным визитом в связи с завершением его дипломатической миссии", - говорится в сообщении на сайте министерства. Леви занимал должность посла Франции в России с января 2020 года. До этого, с августа 2016 года по январь 2020 года он был главой дипломатической миссии Франции в Польше. Еще ранее Леви был главой дирекции по делам ЕС в МИД Франции, а с января 2010 года по июль 2013 работал послом Франции в Чехии.
https://ria.ru/20240506/frantsiya-1944235497.html
франция
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595097095_0:0:1394:1045_1920x0_80_0_0_e4345304e904c4fbae7b5f307c9cf21c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, москва, пьер леви, александр грушко
Франция, Россия, Москва, Пьер Леви, Александр Грушко
Замглавы МИД принял посла Франции в связи с завершением его миссии
Замглавы МИД провел встречу в связи с завершением миссии посла Франции в Москве