Порт Ходейды возобновил работу после израильской бомбардировки
Порт Ходейды на западе Йемена возобновил работу после израильской бомбардировки
© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
ДОХА, 26 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Порт Ходейды на западе Йемена, который подвергся бомбардировке со стороны Израиля 20 июля, возобновил свою работу, несмотря на уничтожение израильской авиацией трех основных портальных кранов, сообщил РИА Новости заместитель министра транспорта созданного на севере Йемена правительства Мухаммед аль-Хашими.
"Работа в порту Ходейда возобновилась после израильской бомбардировки, порт действует в обычном режиме, хотя израильские агрессоры уничтожили три портальных крана. Эти краны находились в ремонте около года, поскольку в течение последних девяти лет они неоднократно были объектом бомбежек Саудовской Аравии. Краны были почти готовы к работе и проходили испытательный период, когда их снова уничтожил израильский агрессор. Однако за десять лет войны в Йемене мы нашли альтернативный способ использования кранов с кораблей дружественных стран в порту Ходейды", - отметил замминистра.
Он подчеркнул, что порт Ходейды является основным для поставок гуманитарной помощи в Йемен, и от его работы зависят жизни 30 миллионов человек.
Вечером 20 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам движения "Ансар Алла" (хуситы) в районе порта города Ходейда на западе Йемена. Агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства хуситов сообщило, что не менее 80 человек были ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде.