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В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров - РИА Новости, 26.07.2024
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02:11 26.07.2024
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В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров
В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров - РИА Новости, 26.07.2024
В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров
Руководство крупнейшего в Канаде порта в городе Ванкувер ожидает задержки в движении товаров в связи с разрушительными пожарами в провинции Альберта. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T02:11
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ванкувер
альберта
джастин трюдо
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Руководство крупнейшего в Канаде порта в городе Ванкувер ожидает задержки в движении товаров в связи с разрушительными пожарами в провинции Альберта. Как сообщает телеканал СВС со ссылкой на власти Альберты, лесной пожар уничтожил от 30 до 50% построек в городе Джаспер. "Порт Ванкувера по-прежнему открыт и работает, однако мы ожидаем, что в ближайшие дни после разрушительных событий в Джаспере будут наблюдаться задержки в движении товаров через порт", - сообщили портовые власти в социальной сети Х. В четверг премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил об отправке дополнительных ресурсов для помощи в тушении крупных лесных пожаров в провинции Альберта.
https://ria.ru/20240719/pozhar-1960600244.html
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ванкувер, альберта, джастин трюдо, канада, в мире
Ванкувер, Альберта, Джастин Трюдо, Канада, В мире
В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров

Крупнейший в Канаде порт готовится к задержкам в движении товаров из-за пожаров

© РИА Новости / Сергей Аверьянов Ванкувер (провинция Британская Колумбия, Канада), вид на залив Берроуза
Ванкувер (провинция Британская Колумбия, Канада), вид на залив Берроуза - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверьянов
Ванкувер (провинция Британская Колумбия, Канада), вид на залив Берроуза. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Руководство крупнейшего в Канаде порта в городе Ванкувер ожидает задержки в движении товаров в связи с разрушительными пожарами в провинции Альберта.
Как сообщает телеканал СВС со ссылкой на власти Альберты, лесной пожар уничтожил от 30 до 50% построек в городе Джаспер.
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"Порт Ванкувера по-прежнему открыт и работает, однако мы ожидаем, что в ближайшие дни после разрушительных событий в Джаспере будут наблюдаться задержки в движении товаров через порт", - сообщили портовые власти в социальной сети Х.
В четверг премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил об отправке дополнительных ресурсов для помощи в тушении крупных лесных пожаров в провинции Альберта.
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Вчера, 18:56
 
ВанкуверАльбертаДжастин ТрюдоКанадаВ мире
 
 
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