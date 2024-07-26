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В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров
В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров - РИА Новости, 26.07.2024
В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров
Руководство крупнейшего в Канаде порта в городе Ванкувер ожидает задержки в движении товаров в связи с разрушительными пожарами в провинции Альберта. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T02:11
2024-07-26T02:11
2024-07-26T02:11
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Руководство крупнейшего в Канаде порта в городе Ванкувер ожидает задержки в движении товаров в связи с разрушительными пожарами в провинции Альберта. Как сообщает телеканал СВС со ссылкой на власти Альберты, лесной пожар уничтожил от 30 до 50% построек в городе Джаспер. "Порт Ванкувера по-прежнему открыт и работает, однако мы ожидаем, что в ближайшие дни после разрушительных событий в Джаспере будут наблюдаться задержки в движении товаров через порт", - сообщили портовые власти в социальной сети Х. В четверг премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил об отправке дополнительных ресурсов для помощи в тушении крупных лесных пожаров в провинции Альберта.
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ванкувер, альберта, джастин трюдо, канада, в мире
Ванкувер, Альберта, Джастин Трюдо, Канада, В мире
В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров
Крупнейший в Канаде порт готовится к задержкам в движении товаров из-за пожаров