https://ria.ru/20240726/port-1962060904.html

В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров

В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров - РИА Новости, 26.07.2024

В крупнейшем канадском порту готовятся к задержкам в движении товаров

Руководство крупнейшего в Канаде порта в городе Ванкувер ожидает задержки в движении товаров в связи с разрушительными пожарами в провинции Альберта. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T02:11

2024-07-26T02:11

2024-07-26T02:11

ванкувер

альберта

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Руководство крупнейшего в Канаде порта в городе Ванкувер ожидает задержки в движении товаров в связи с разрушительными пожарами в провинции Альберта. Как сообщает телеканал СВС со ссылкой на власти Альберты, лесной пожар уничтожил от 30 до 50% построек в городе Джаспер. "Порт Ванкувера по-прежнему открыт и работает, однако мы ожидаем, что в ближайшие дни после разрушительных событий в Джаспере будут наблюдаться задержки в движении товаров через порт", - сообщили портовые власти в социальной сети Х. В четверг премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил об отправке дополнительных ресурсов для помощи в тушении крупных лесных пожаров в провинции Альберта.

https://ria.ru/20240719/pozhar-1960600244.html

https://ria.ru/20240725/pozhar-1962022851.html

ванкувер

альберта

канада

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ванкувер, альберта, джастин трюдо, канада, в мире