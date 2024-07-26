В США оценили ошибки при подсчете военной помощи для Украины
США ошиблись на 8,2 млрд долларов при подсчете военной помощи для Украины
© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Американская счетная палата обнаружила новые ошибки при подсчете военной помощи для Украины — в общей сложности сумма достигла 8,2 миллиарда долларов, следует из доклада, опубликованного на сайте ведомства.
"Два миллиарда <...> и <...> 119 миллионов прибавляются к сумме неверной оценки в размере 6,2 миллиарда, которая была первоначально выявлена в 2023 году", — говорится в документе.
В прошлом году Пентагон провел аудит и выяснил, что сумма, выделенная на поддержку Украины в 2022 и 2023 финансовых годах, завышена на 6,2 миллиарда долларов. Ошибку объяснили тем, что при подсчетах учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставляемого Украине, а не того, что ей уже фактически отправили. В июне этого года аудитор Пентагона нашел еще одно завышение цен на 1,9 миллиарда долларов.
Как следует из отчета, военное ведомство столкнулось с трудностями при подсчетах из-за нечетких определений, изложенных в законе об иностранной помощи.
С августа 2021 по март 2024 года США в рамках президентской программы выделили Украине военную помощь не менее чем на 24 миллиарда долларов. О последнем пакете на 225 миллионов Пентагон объявил в начале июля — в него вошли батарея ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и прочее.
В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.