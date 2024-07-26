https://ria.ru/20240726/pomosch-1962083998.html

В США оценили ошибки при подсчете военной помощи для Украины

В США оценили ошибки при подсчете военной помощи для Украины - РИА Новости, 26.07.2024

В США оценили ошибки при подсчете военной помощи для Украины

Американская счетная палата обнаружила новые ошибки при подсчете военной помощи для Украины — в общей сложности сумма достигла 8,2 миллиарда долларов, следует... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:30

2024-07-26T09:30

2024-07-26T11:49

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Американская счетная палата обнаружила новые ошибки при подсчете военной помощи для Украины — в общей сложности сумма достигла 8,2 миллиарда долларов, следует из доклада, опубликованного на сайте ведомства."Два миллиарда <...> и <...> 119 миллионов прибавляются к сумме неверной оценки в размере 6,2 миллиарда, которая была первоначально выявлена в 2023 году", — говорится в документе. В прошлом году Пентагон провел аудит и выяснил, что сумма, выделенная на поддержку Украины в 2022 и 2023 финансовых годах, завышена на 6,2 миллиарда долларов. Ошибку объяснили тем, что при подсчетах учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставляемого Украине, а не того, что ей уже фактически отправили. В июне этого года аудитор Пентагона нашел еще одно завышение цен на 1,9 миллиарда долларов. Как следует из отчета, военное ведомство столкнулось с трудностями при подсчетах из-за нечетких определений, изложенных в законе об иностранной помощи. При этом агентство Рейтер отмечает, что выявление ошибки в два миллиарда долларов позволит потратить эти деньги на дополнительную поддержку Киева. С августа 2021 по март 2024 года США в рамках президентской программы выделили Украине военную помощь не менее чем на 24 миллиарда долларов. О последнем пакете на 225 миллионов Пентагон объявил в начале июля — в него вошли батарея ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и прочее.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.

https://ria.ru/20240716/kandidat-1959913124.html

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