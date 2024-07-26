https://ria.ru/20240726/polsha-1962121027.html

Польские школы могут быть переполнены из-за наплыва украинцев, пишут СМИ

Польские школы могут быть переполнены из-за наплыва украинцев, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2024

Польские школы могут быть переполнены из-за наплыва украинцев, пишут СМИ

Польские школы могут быть переполнены в будущем учебном году из-за наплава детей с Украины, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T12:19

2024-07-26T12:19

2024-07-26T12:19

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ВАРШАВА, 26 июл - РИА Новости. Польские школы могут быть переполнены в будущем учебном году из-за наплава детей с Украины, сообщает издание Rzeczpospolita. Недавно в Польше приняли закон о том, что все находящиеся в стране дети украинских беженцев обязаны посещать польские школы. В противном случае родители детей лишаться социальных выплат, которые составляют 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка, а также будут оштрафованы на 100 злотых (около 25 долларов) за каждого ребенка. "Весной правительство подсчитало, что в сентябре в школы поступит от 50 до 60 тысяч новых учеников из Украины. Теперь оказывается, что в сентябре их может быть до 80 тысяч. Поэтому было решено увеличить лимит детей в классе до 29 человек (с 25 – ред.), но мест все равно не будет хватать", - говорится в сообщении. Уточняется, что до сих пор в польских школах обучались около 277 тысяч детей с Украины. По данным издания, теперь в польских школах для украинских детей будут проводить специальные уроки украинского языка. Также с ними будут работать учителя с Украины. Rzeczpospolita уточняет, что украинские дети могут испытывать ряд проблем в польских школах. "Интеграция детей-беженцев сопряжена со множеством проблем, как для самих учащихся, так и для образовательной системы. Одна из самых больших - языковые барьеры. Украинские дети, которые не знают польского языка, могут испытывать трудности с пониманием уроков, общением с учителями и сверстниками, а также с полным участием в школьной жизни", - говорится в сообщении. Также отмечается, что система образования на Украине отличается от польской, что может привести к проблемам с адаптацией к новой учебной программе. Недавними поправками к закону о помощи гражданам Украины польские власти продлили с 24 до 36 месяцев дополнительный период бесплатного изучения польского языка для беженцев, ввели возможность не сдавать экзамен по польскому языку по окончании базовой школы (после 8-го класса).

https://ria.ru/20240627/bezhentsy-1955924010.html

https://ria.ru/20240710/polsha-1958724403.html

https://ria.ru/20240621/germany-1954588270.html

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