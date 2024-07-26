https://ria.ru/20240726/polk-1962283967.html

Путин поздравил мотострелковый полк с почетным наименованием "гвардейский"

Путин поздравил мотострелковый полк с почетным наименованием "гвардейский" - РИА Новости, 26.07.2024

Путин поздравил мотострелковый полк с почетным наименованием "гвардейский"

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка с почетным наименованием "гвардейский",... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:03

2024-07-26T21:03

2024-07-26T21:03

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка с почетным наименованием "гвардейский", отметив, что действия личного состава воинского соединения во время спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 1486-му мотострелковому полку почётного наименования "гвардейский... Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", — говорится в поздравлении.Верховный главнокомандующий выразил уверенность в том, что бойцы будут и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. "Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - отметил он. Также Путин направил поздравление с присвоением наименования "гвардейская" командованию и личному составу 39-й отдельной гвардейской радиотехнической ордена Жукова бригады (особого назначения).

https://ria.ru/20240726/spetsoperatsiya-1962250239.html

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россия, владимир путин, безопасность