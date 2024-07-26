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Путин поздравил мотострелковый полк с почетным наименованием "гвардейский" - РИА Новости, 26.07.2024
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21:03 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/polk-1962283967.html
Путин поздравил мотострелковый полк с почетным наименованием "гвардейский"
Путин поздравил мотострелковый полк с почетным наименованием "гвардейский" - РИА Новости, 26.07.2024
Путин поздравил мотострелковый полк с почетным наименованием "гвардейский"
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка с почетным наименованием "гвардейский",... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:03
2024-07-26T21:03
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка с почетным наименованием "гвардейский", отметив, что действия личного состава воинского соединения во время спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. &quot;Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 1486-му мотострелковому полку почётного наименования &quot;гвардейский... Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма&quot;, — говорится в поздравлении.Верховный главнокомандующий выразил уверенность в том, что бойцы будут и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. "Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - отметил он. Также Путин направил поздравление с присвоением наименования "гвардейская" командованию и личному составу 39-й отдельной гвардейской радиотехнической ордена Жукова бригады (особого назначения).
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин поздравил мотострелковый полк с почетным наименованием "гвардейский"

Путин поздравил 1486-й мотострелковый полк с наименованием "гвардейский"

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка с почетным наименованием "гвардейский", отметив, что действия личного состава воинского соединения во время спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
«

"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 1486-му мотострелковому полку почётного наименования "гвардейский... Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", — говорится в поздравлении.

Верховный главнокомандующий выразил уверенность в том, что бойцы будут и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.
"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - отметил он.
Также Путин направил поздравление с присвоением наименования "гвардейская" командованию и личному составу 39-й отдельной гвардейской радиотехнической ордена Жукова бригады (особого назначения).
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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