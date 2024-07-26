https://ria.ru/20240726/podryv-1962299646.html

Срок следствия по делу о подрыве железной дороги под Рязанью продлили

Срок следствия по делу о подрыве железной дороги под Рязанью продлили - РИА Новости, 26.07.2024

Срок следствия по делу о подрыве железной дороги под Рязанью продлили

Срок предварительного следствия по уголовному делу Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью за 15 тысяч долларов от спецслужб Украины,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T23:34

2024-07-26T23:34

2024-07-26T23:34

рязанская область

россия

италия

октябрьская железная дорога

приволжская железная дорога

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу Руслана Сидики, обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью за 15 тысяч долларов от спецслужб Украины, продлен до октября, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз продлен 08 июля 2024 года первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации до 15 месяцев 00 суток, то есть до 24 октября 2024 года", - сказано в документе. Следствие пояснило, что по делу необходимо получить заключения по назначенным пяти судебным экспертизам, по результатам которых дадут "окончательную правовую оценку действиям обвиняемого, а также выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на завершение расследования", - сказано в постановлении. Сидики вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но "средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил". По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

https://ria.ru/20240721/ukraina-1961017179.html

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html

https://ria.ru/20230607/sud-1876741511.html

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рязанская область, россия, италия, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога, происшествия