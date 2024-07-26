https://ria.ru/20240726/podryv-1962268716.html

Следственные действия с обвиняемым в подрыве авто в Москве завершили

Следственные действия с обвиняемым в подрыве авто в Москве завершили - РИА Новости, 26.07.2024

Следственные действия с обвиняемым в подрыве авто в Москве завершили

Обвиняемый в подрыве машины офицера на севере Москвы Евгений Серебряков описал следователям свои действия на месте преступления, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T20:11

2024-07-26T20:11

2024-07-26T20:11

происшествия

москва

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве машины офицера на севере Москвы Евгений Серебряков описал следователям свои действия на месте преступления, передает корреспондент РИА Новости.Серебрякова привезли во двор, где в среду взорвался автомобиль, он подробно описал следователям свои действия на месте преступления. Обвиняемый был в наручниках, перемещался под контролем следователей по оцепленному двору.Следственные действия продлились около 20 минут, затем обвиняемого посадили в автомобиль и увезли с места происшествия.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

https://ria.ru/20240726/sk-1962087759.html

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происшествия, москва, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия