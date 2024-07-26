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С обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы проводят следственные действия - РИА Новости, 26.07.2024
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19:53 26.07.2024 (обновлено: 20:33 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/podryv-1962264477.html
С обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы проводят следственные действия
С обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы проводят следственные действия - РИА Новости, 26.07.2024
С обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы проводят следственные действия
Следователи привезли обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова на место преступления, с ним проводятся следственные действия,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:53
2024-07-26T20:33
происшествия
москва
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следователи привезли обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова на место преступления, с ним проводятся следственные действия, передает корреспондент РИА Новости.Серебрякова доставили во двор на севере Москвы, где в среду утром взорвался автомобиль. Со стороны полиции на месте предприняты усиленные меры безопасности.Во дворе дома, где произошел взрыв, оцепили территорию парковки и детской площадки. Эксперты и следователи опрашивают обвиняемого, сам Серебряков в наручниках, отвечает на вопросы и показывает свои действия, которые он совершал в день подрыва.Также на месте подорванной машины поставили автомобиль марки "Форд" для следственного эксперимента, чтобы обвиняемый на нем показал, как устанавливал взрывчатый предмет.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
https://ria.ru/20240726/serebryakov-1962069931.html
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Обвиняемый в подрыве авто на севере Москвы на месте преступления
Обвиняемого в подрыве авто на севере Москвы привезли на место преступления, проводятся следственные действия, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, москва, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия
Происшествия, Москва, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Россия
С обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы проводят следственные действия

Серебрякова привезли на место преступления для проведения следственных действий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следователи привезли обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова на место преступления, с ним проводятся следственные действия, передает корреспондент РИА Новости.
Серебрякова доставили во двор на севере Москвы, где в среду утром взорвался автомобиль. Со стороны полиции на месте предприняты усиленные меры безопасности.
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Во дворе дома, где произошел взрыв, оцепили территорию парковки и детской площадки. Эксперты и следователи опрашивают обвиняемого, сам Серебряков в наручниках, отвечает на вопросы и показывает свои действия, которые он совершал в день подрыва.
Также на месте подорванной машины поставили автомобиль марки "Форд" для следственного эксперимента, чтобы обвиняемый на нем показал, как устанавливал взрывчатый предмет.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
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