https://ria.ru/20240726/podryv-1962264477.html

С обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы проводят следственные действия

С обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы проводят следственные действия - РИА Новости, 26.07.2024

С обвиняемым в подрыве авто на севере Москвы проводят следственные действия

Следователи привезли обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова на место преступления, с ним проводятся следственные действия,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:53

2024-07-26T19:53

2024-07-26T20:33

происшествия

москва

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962266267_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3cc753ac58300ae7973d77aa30f468a9.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Следователи привезли обвиняемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова на место преступления, с ним проводятся следственные действия, передает корреспондент РИА Новости.Серебрякова доставили во двор на севере Москвы, где в среду утром взорвался автомобиль. Со стороны полиции на месте предприняты усиленные меры безопасности.Во дворе дома, где произошел взрыв, оцепили территорию парковки и детской площадки. Эксперты и следователи опрашивают обвиняемого, сам Серебряков в наручниках, отвечает на вопросы и показывает свои действия, которые он совершал в день подрыва.Также на месте подорванной машины поставили автомобиль марки "Форд" для следственного эксперимента, чтобы обвиняемый на нем показал, как устанавливал взрывчатый предмет.В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

https://ria.ru/20240726/serebryakov-1962069931.html

https://ria.ru/20240726/serebryakov-1962076109.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обвиняемый в подрыве авто на севере Москвы на месте преступления Обвиняемого в подрыве авто на севере Москвы привезли на место преступления, проводятся следственные действия, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-26T19:53 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия