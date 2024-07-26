https://ria.ru/20240726/podrostki-1962056640.html

Украинским подросткам, раненным ножом в Варшаве, предъявят обвинение

Украинским подросткам, раненным ножом в Варшаве, предъявят обвинение - РИА Новости, 26.07.2024

Украинским подросткам, раненным ножом в Варшаве, предъявят обвинение

Украинским подросткам, которых в Польше ранил ножом гражданин Узбекистана, предъявят обвинение в разбое, сообщает польская полиция. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T00:11

2024-07-26T00:11

2024-07-26T06:00

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ВАРШАВА, 26 июл - РИА Новости. Украинским подросткам, которых в Польше ранил ножом гражданин Узбекистана, предъявят обвинение в разбое, сообщает польская полиция.Ранее польская Gazeta Wyborcza написала, что полиция Варшавы заключила под стражу гражданина Узбекистана после того, как тот напал с ножом на двух 15-летних подростков с Украины в одном из парков польской столицы. Пострадавшие, как утверждалось, с ранениями живота и рук были доставлены в больницу.По данным полиции, "подростки инициировали встречу с 26-летним гражданином Узбекистана, 13-летняя девушка договорилась о встрече с мужчиной и заманила его в лес". "В какой-то момент к ним подошли трое знакомых девушки. Произошла драка", - говорится в сообщении.Отмечается, что 26-летнему гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений двум подросткам, за что ему может грозить наказание до 2 лет лишения свободы. Прокурор применил к нему полицейский надзор и запрет на выезд из страны.В свою очередь дело подростков направлено в районный суд варшавского района Прага-Север, в отдел по делам семьи и несовершеннолетних. "Они будут отвечать за разбой в отношении 26-летнего гражданина Узбекистана, а 13-летняя девушка дополнительно за пособничество в разбое". Девушку поместили в молодежный воспитательный центр на три месяца. В отношении 15-летнего и 16-летнего подростков суд применил надзор куратора", — говорится в сообщении. Ранее посольство Узбекистана в Польше сообщило, что гражданин этой страны, по его утверждению, защищался после попытки ограбление. Посольство также разместило видеообращение гражданина Узбекистана, который утверждает, что оказался жертвой мошенников, действующих через сайты знакомств. По его словам, девушка, с которой он познакомился в интернете, на встречу в парке пришла со своими соотечественниками, напавшими на него, чтобы ограбить, поэтому ему пришлось защищаться. Согласно сообщению посольства, гражданин Узбекистана был освобожден из-под стражи.

https://ria.ru/20240725/ukraina-1962040482.html

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