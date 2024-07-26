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В результате удара в Нежине ранены иностранные наемники, сообщило подполье
В результате удара в Нежине ранены иностранные наемники, сообщило подполье - РИА Новости, 26.07.2024
В результате удара в Нежине ранены иностранные наемники, сообщило подполье
Российские войска разбомбили пункт дислокации ВСУ в городе Нежин Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T06:33
2024-07-26T06:33
2024-07-26T10:24
специальная военная операция на украине
нежин
черниговская область
вооруженные силы украины
сергей лебедев
латинская америка
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские войска разбомбили пункт дислокации ВСУ в городе Нежин Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 01:15 в городе Нежин прозвучали взрывы. Удар был нанесен по общежитию, где бандеровцы устроили пункт дислокации", — рассказал он.По словам Лебедева, к общежитию, где дислоцировались артиллеристы, после удара направились более десятка скорых. Среди пострадавших, по сведениям подпольщика, было около десяти иностранных наемников. Как выяснила агентура, в городе находятся наемники из стран Латинской Америки.Еще одной целью российских войск был склад ВСУ в Краматорске, добавил Лебедев. По его сведениям, там хранились дальнобойные ракеты. Кроме того, считает подпольщик, там могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS. Сам взрыв ощущался даже в Славянске, отметил он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961862026.html
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нежин, черниговская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, латинская америка
Специальная военная операция на Украине, Нежин, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Латинская Америка
В результате удара в Нежине ранены иностранные наемники, сообщило подполье
Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Нежине, ранены наемники