Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиИскусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья
Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья приступили к устройству искусственных неровностей для принудительного снижения скорости в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"; места установки будут определены комиссией по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Специалисты Мосавтодора приступили к установке искусственных неровностей – восемь штук уже обустроили в Мытищах, Талдоме, Зарайске, Электрогорске и в Рузском округе", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в этом сезоне планируется установить не менее 150 искусственных неровностей для принудительно снижения скоростного режима.
Неровности устанавливаются в основном у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.