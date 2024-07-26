https://ria.ru/20240726/podmoskove-1962211006.html

Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья

Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2024

Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья

Дорожные службы Подмосковья приступили к устройству искусственных неровностей для принудительного снижения скорости в рамках национального проекта "Безопасные... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:51

2024-07-26T16:51

2024-07-26T18:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

талдом

алексей гержик

мосавтодор

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья приступили к устройству искусственных неровностей для принудительного снижения скорости в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"; места установки будут определены комиссией по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Специалисты Мосавтодора приступили к установке искусственных неровностей – восемь штук уже обустроили в Мытищах, Талдоме, Зарайске, Электрогорске и в Рузском округе", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в этом сезоне планируется установить не менее 150 искусственных неровностей для принудительно снижения скоростного режима. Неровности устанавливаются в основном у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.

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московская область (подмосковье)

мытищи

талдом

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, талдом, алексей гержик, мосавтодор