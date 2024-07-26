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Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:51 26.07.2024 (обновлено: 18:23 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/podmoskove-1962211006.html
Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья
Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 26.07.2024
Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья
Дорожные службы Подмосковья приступили к устройству искусственных неровностей для принудительного снижения скорости в рамках национального проекта "Безопасные... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:51
2024-07-26T18:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
талдом
алексей гержик
мосавтодор
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья приступили к устройству искусственных неровностей для принудительного снижения скорости в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"; места установки будут определены комиссией по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Специалисты Мосавтодора приступили к установке искусственных неровностей – восемь штук уже обустроили в Мытищах, Талдоме, Зарайске, Электрогорске и в Рузском округе", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в этом сезоне планируется установить не менее 150 искусственных неровностей для принудительно снижения скоростного режима. Неровности устанавливаются в основном у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.
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московская область (подмосковье), мытищи, талдом, алексей гержик, мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Талдом, Алексей Гержик, Мосавтодор

Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиИскусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья
Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Искусственные неровности создадут для безопасности на дорогах Подмосковья
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья приступили к устройству искусственных неровностей для принудительного снижения скорости в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"; места установки будут определены комиссией по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Специалисты Мосавтодора приступили к установке искусственных неровностей – восемь штук уже обустроили в Мытищах, Талдоме, Зарайске, Электрогорске и в Рузском округе", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
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Он добавил, что в этом сезоне планируется установить не менее 150 искусственных неровностей для принудительно снижения скоростного режима.
Неровности устанавливаются в основном у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиТалдомАлексей ГержикМосавтодор
 
 
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