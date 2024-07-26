https://ria.ru/20240726/pmzh-1962082934.html

Число выехавших из Узбекистана на ПМЖ в Россию снизилось

Число выехавших из Узбекистана на ПМЖ в Россию снизилось - РИА Новости, 26.07.2024

Число выехавших из Узбекистана на ПМЖ в Россию снизилось

Число граждан Узбекистана, выехавших на постоянное место жительства в Россию, в январе-июне снизилось в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года - до... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:16

2024-07-26T09:16

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ТАШКЕНТ, 26 июл – РИА Новости. Число граждан Узбекистана, выехавших на постоянное место жительства в Россию, в январе-июне снизилось в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года - до 760 человек, свидетельствуют обнародованные данные агентства по статистике республики. "Число выбывших из Узбекистана на постоянное жительство за рубеж в январе-июне составило 5066 человек. Из этого числа в Российскую Федерацию выехало 15%, или 760 человек", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в январе-июне 2023 года на ПМЖ за рубеж из Узбекистана выехало 9004 человека, из них в РФ – 17,6%, или 1584 человека. Таким образом, число выехавших в Россию в первой половине 2024 года снизилось в 2,1 раза. Число жителей, прибывших в Узбекистан из-за рубежа на ПМЖ в январе-июне, снизилось в 1,46 раза - до 1080 человек, в том числе из РФ – до 390 человек (меньше в 1,5 раза). По данным официальной статистики, в 2023 году число граждан Узбекистана, выехавших на ПМЖ в РФ, выросло в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом - до 2,67 тысячи человек. Ранее Госкомстат Узбекистана сообщал, что численность русских в республике в 2017-2020 годах снизилась незначительно – на 1,3% до 720,3 тысячи человек, доля в структуре национальностей, проживающих в республике, практически не изменилась и составляет 2,1%. По данным официальной статистки, наибольший отток жителей Узбекистана произошел в 1991-2011 годах, когда число русских снизилось почти в два раза – до 837,5 тысячи человек. По данным местных социологов и экспертов, наибольшее сокращение русского населения произошло в 90-е годы прошлого века в связи с распадом союзного государства, первоначальным разрывом культурного пространства, а также трудностями переходного периода в экономике республики. По данным официальной статистики, численность населения Узбекистана на 1 июля составило 37,134 миллиона человек (плюс 2,1%, по сравнению с 2023 годом).

https://ria.ru/20240503/vnzh-1943602071.html

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

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