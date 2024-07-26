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В Челябинской области из-за обильных осадков смыло плотину

В Челябинской области из-за обильных осадков смыло плотину - РИА Новости, 26.07.2024

В Челябинской области из-за обильных осадков смыло плотину

Смыв плотины длиной 100 метров произошёл из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области, по ходу движения воды... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T20:46

2024-07-26T20:46

2024-07-26T20:52

происшествия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в челябинской области

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Смыв плотины длиной 100 метров произошёл из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области, по ходу движения воды находятся четыре села, сообщается на сайте ГУ МЧС.Сообщение об инциденте поступило от дежурного ЕДДС Карабашского ГО."В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошёл смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины 500 метров, объем 7800000 кубических метров), которое впадает в реку Большой Киалим. По ходу движения воды поселок Киалим, село Мухаметово, село Байдашево и село Карасево, далее впадает в Аргазинское водохранилище", - говорится в сообщении.

челябинская область

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области