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В Челябинской области из-за обильных осадков смыло плотину - РИА Новости, 26.07.2024
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20:46 26.07.2024 (обновлено: 20:52 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/plotina-1962275932.html
В Челябинской области из-за обильных осадков смыло плотину
В Челябинской области из-за обильных осадков смыло плотину - РИА Новости, 26.07.2024
В Челябинской области из-за обильных осадков смыло плотину
Смыв плотины длиной 100 метров произошёл из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области, по ходу движения воды... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:46
2024-07-26T20:52
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Смыв плотины длиной 100 метров произошёл из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области, по ходу движения воды находятся четыре села, сообщается на сайте ГУ МЧС.Сообщение об инциденте поступило от дежурного ЕДДС Карабашского ГО."В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошёл смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины 500 метров, объем 7800000 кубических метров), которое впадает в реку Большой Киалим. По ходу движения воды поселок Киалим, село Мухаметово, село Байдашево и село Карасево, далее впадает в Аргазинское водохранилище", - говорится в сообщении.
челябинская область
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области из-за обильных осадков смыло плотину

МЧС: в Челябинской области из-за дождя смыло плотину длиной 100 м

На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Смыв плотины длиной 100 метров произошёл из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу в Челябинской области, по ходу движения воды находятся четыре села, сообщается на сайте ГУ МЧС.
Сообщение об инциденте поступило от дежурного ЕДДС Карабашского ГО.
"В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошёл смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины 500 метров, объем 7800000 кубических метров), которое впадает в реку Большой Киалим. По ходу движения воды поселок Киалим, село Мухаметово, село Байдашево и село Карасево, далее впадает в Аргазинское водохранилище", - говорится в сообщении.
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
 
ПроисшествияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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