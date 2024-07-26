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В петербургском детском саду выявили очаг острой кишечной инфекции - РИА Новости, 26.07.2024
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12:52 26.07.2024 (обновлено: 12:53 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/peterburg-1962131817.html
В петербургском детском саду выявили очаг острой кишечной инфекции
В петербургском детском саду выявили очаг острой кишечной инфекции - РИА Новости, 26.07.2024
В петербургском детском саду выявили очаг острой кишечной инфекции
Очаг острой кишечной инфекции выявлен в частном детском саду "Дельфин" в Санкт-Петербурге и в одноименном гуманитарно-социальном детском фонде (ГСДФ),... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:52
2024-07-26T12:53
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Очаг острой кишечной инфекции выявлен в частном детском саду "Дельфин" в Санкт-Петербурге и в одноименном гуманитарно-социальном детском фонде (ГСДФ), госпитализированы восемь детей, в общей сложности зафиксировано 26 случаев заболевания, сообщило управление Роспотребнадзора по городу. &quot;В связи с регистрацией очага (острой - ред.) кишечной инфекции (ОКИ) в ЧДОУ детский сад &quot;Дельфин&quot; и СПб ГСДФ &quot;Дельфин&quot;... управлением проводятся санитарно-эпидемиологические расследования... На 25 июля 2024 года зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции, госпитализированы восемь детей&quot;, – говорится в сообщении.Роспотребнадзор обнаружил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в частном детском саду и детском фонде, отмечает ведомство. В частности, сотрудники не проводили уборку и дезинфекцию, а постельное белье не стирали. Компания "Рутси", которая занималась организацией питания детей, не соблюдала ни сроки годности продуктов, ни условия их хранения и транспортировки. Также у ее продукции не было документов о соответствии установленным требованиям. "По результатам лабораторных исследований проб сырьевой продукции, отобранной в ООО "Рутси", выявлена Salmonella. Управлением забракована и снята с реализации пищевая продукция общим объёмом 363 712 килограммов", – отметили в управлении. Ведомство организовало лабораторное обследование детей, а также сотрудников детского сада, фонда и компании "Рутси". Отобраны пробы продовольственного сырья, готовой продукции, а также воды. Частному детскому саду и фонду "Дельфин" грозит приостановка работы, заключили в Роспотребнадзоре. Соответствующие протоколы должен рассмотреть суд.
https://ria.ru/20240725/infektsiya-1962005999.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В петербургском детском саду выявили очаг острой кишечной инфекции

В Петербурге 26 детей заболели в детсаду "Дельфин", 8 госпитализированы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Очаг острой кишечной инфекции выявлен в частном детском саду "Дельфин" в Санкт-Петербурге и в одноименном гуманитарно-социальном детском фонде (ГСДФ), госпитализированы восемь детей, в общей сложности зафиксировано 26 случаев заболевания, сообщило управление Роспотребнадзора по городу.
«

"В связи с регистрацией очага (острой - ред.) кишечной инфекции (ОКИ) в ЧДОУ детский сад "Дельфин" и СПб ГСДФ "Дельфин"... управлением проводятся санитарно-эпидемиологические расследования... На 25 июля 2024 года зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции, госпитализированы восемь детей", – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор обнаружил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в частном детском саду и детском фонде, отмечает ведомство. В частности, сотрудники не проводили уборку и дезинфекцию, а постельное белье не стирали.
Компания "Рутси", которая занималась организацией питания детей, не соблюдала ни сроки годности продуктов, ни условия их хранения и транспортировки. Также у ее продукции не было документов о соответствии установленным требованиям.
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"По результатам лабораторных исследований проб сырьевой продукции, отобранной в ООО "Рутси", выявлена Salmonella. Управлением забракована и снята с реализации пищевая продукция общим объёмом 363 712 килограммов", – отметили в управлении.
Ведомство организовало лабораторное обследование детей, а также сотрудников детского сада, фонда и компании "Рутси". Отобраны пробы продовольственного сырья, готовой продукции, а также воды.
Частному детскому саду и фонду "Дельфин" грозит приостановка работы, заключили в Роспотребнадзоре. Соответствующие протоколы должен рассмотреть суд.
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