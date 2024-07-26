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В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ - РИА Новости, 26.07.2024
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13:19 26.07.2024 (обновлено: 13:20 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/peskov-1962141937.html
В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ
В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ - РИА Новости, 26.07.2024
В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, останется ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на парад в День Военно-морского флота... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:19
2024-07-26T13:20
санкт-петербург
белоруссия
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, останется ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. "Я сейчас вам не могу сказать, это будет его решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности присутствия Лукашенко на параде. Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 28 июля.
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санкт-петербург, белоруссия, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, политика
Санкт-Петербург, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ

Песков не знает, останется ли Лукашенко на параде в Петербурге в День ВМФ

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, останется ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
«
"Я сейчас вам не могу сказать, это будет его решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности присутствия Лукашенко на параде.
Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 28 июля.
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