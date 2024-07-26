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В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ
В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ - РИА Новости, 26.07.2024
В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, останется ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на парад в День Военно-морского флота... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:19
2024-07-26T13:19
2024-07-26T13:20
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, останется ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. "Я сейчас вам не могу сказать, это будет его решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности присутствия Лукашенко на параде. Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 28 июля.
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Санкт-Петербург, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ
Песков не знает, останется ли Лукашенко на параде в Петербурге в День ВМФ