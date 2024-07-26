https://ria.ru/20240726/peskov-1962141937.html

В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ

В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ - РИА Новости, 26.07.2024

В Кремле не знают, останется ли Лукашенко на парад в день ВМФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, останется ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на парад в День Военно-морского флота... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:19

2024-07-26T13:19

2024-07-26T13:20

санкт-петербург

белоруссия

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает, останется ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. "Я сейчас вам не могу сказать, это будет его решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности присутствия Лукашенко на параде. Лукашенко в четверг прилетел в Санкт-Петербург. По данным пресс-службы президента Белоруссии, главы государств обсудят в ходе встречи актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 28 июля.

https://ria.ru/20240509/parad-1944962119.html

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санкт-петербург, белоруссия, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, политика