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Песков прокомментировал программу ускоренного получения гражданства - РИА Новости, 26.07.2024
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12:39 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/peskov-1962127372.html
Песков прокомментировал программу ускоренного получения гражданства
Песков прокомментировал программу ускоренного получения гражданства - РИА Новости, 26.07.2024
Песков прокомментировал программу ускоренного получения гражданства
Программа ускоренного получения гражданства РФ для соотечественников нуждается в совершенствовании, вопрос находится в постоянном поле зрения президента России... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:39
2024-07-26T12:39
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Программа ускоренного получения гражданства РФ для соотечественников нуждается в совершенствовании, вопрос находится в постоянном поле зрения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа". Видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа"."У нас есть программа ускоренного получения гражданства для русских, которые живут в других странах мира. Говоря дипломатично, у этой программы есть резервы для совершенствования, говоря по-русски, не все там хорошо работает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о программах помощи соотечественникам за рубежом. Представитель Кремля отметил, что в рамках этой программы власти с одной стороны пытаются "закрыть двери для злоупотреблений", чтобы не допустить прорыва незаконных мигрантов на территорию страны, но подобные действия приводят к тому, что эти меры "тормозят соотечественников", которые хотели бы приехать жить или работать в Россию."Это насущный вопрос для нас, мы этим занимаемся, и это постоянно в поле зрения президента, потому что очень часто на разных совещаниях эти темы затрагиваются", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240110/pasport-1784713460.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Песков прокомментировал программу ускоренного получения гражданства

Песков: программа ускоренного получения гражданства требует совершенствования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Программа ускоренного получения гражданства РФ для соотечественников нуждается в совершенствовании, вопрос находится в постоянном поле зрения президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа". Видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".
«
"У нас есть программа ускоренного получения гражданства для русских, которые живут в других странах мира. Говоря дипломатично, у этой программы есть резервы для совершенствования, говоря по-русски, не все там хорошо работает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о программах помощи соотечественникам за рубежом.
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Представитель Кремля отметил, что в рамках этой программы власти с одной стороны пытаются "закрыть двери для злоупотреблений", чтобы не допустить прорыва незаконных мигрантов на территорию страны, но подобные действия приводят к тому, что эти меры "тормозят соотечественников", которые хотели бы приехать жить или работать в Россию.
"Это насущный вопрос для нас, мы этим занимаемся, и это постоянно в поле зрения президента, потому что очень часто на разных совещаниях эти темы затрагиваются", - добавил Песков.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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