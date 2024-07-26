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Песков прокомментировал выступление Shamanа у посольства США - РИА Новости, 26.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:35 26.07.2024 (обновлено: 11:46 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/peskov-1962110268.html
Песков прокомментировал выступление Shamanа у посольства США
Песков прокомментировал выступление Shamanа у посольства США - РИА Новости, 26.07.2024
Песков прокомментировал выступление Shamanа у посольства США
Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов), выступив на акции в поддержку отечественных исполнителей у посольства США в Москве, все сделал правильно,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T11:35
2024-07-26T11:46
сша
культура
технологии
дмитрий песков
григорий лепс
олег газманов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов), выступив на акции в поддержку отечественных исполнителей у посольства США в Москве, все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".Shaman выступил на митинг-концерте у посольства США в центре Москвы в пятницу 19 июля. Артист заявил, что его выступление направлено в том числе на защиту его коллег, российских артистов, которые попали под блокировку на площадке YouTube."Shaman все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен, сделав то, что он умеет делать лучше всего", - сказал Песков в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", комментируя выступления артиста у посольства США.Видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский.Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20240719/pevitsa-1960855596.html
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сша, технологии, дмитрий песков, григорий лепс, олег газманов
США, Культура, Технологии, Дмитрий Песков, Григорий Лепс, Олег Газманов
Песков прокомментировал выступление Shamanа у посольства США

Песков: Shaman все сделал правильно, выразил гражданскую позицию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитинг-концерт певца Ярослава Дронова у посольства США в Москве
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Митинг-концерт певца Ярослава Дронова у посольства США в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов), выступив на акции в поддержку отечественных исполнителей у посольства США в Москве, все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".
Shaman выступил на митинг-концерте у посольства США в центре Москвы в пятницу 19 июля. Артист заявил, что его выступление направлено в том числе на защиту его коллег, российских артистов, которые попали под блокировку на площадке YouTube.
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«
"Shaman все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен, сделав то, что он умеет делать лучше всего", - сказал Песков в ходе встречи с участниками "Фестиваля новых медиа", комментируя выступления артиста у посольства США.
Видео публикует Telegram-канал "Мастерской новых медиа".
Ранее на сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
После чего Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали, назвав причиной этому то, что он русский.
Также на платформе видеохостинга заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова, убедился корреспондент РИА Новости.
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КультураСШАТехнологииДмитрий ПесковГригорий ЛепсОлег Газманов
 
 
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